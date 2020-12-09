Иммунологи ответили на популярные вопросы о вакцинации против коронавируса

Будущая вакцина от COVID-19 вызывает множества вопросов, на которые современная иммунология постаралась дать ответы.

Если мы когда-нибудь вернемся к нормальной жизни, тогда население мира должно стать невосприимчивым к SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему COVID-19, пишет The Conversation.

Но при производстве такого количества различных вакцин, несомненно, возникает целый ряд вопросов, например, можно ли получить вакцину, если ранее участвовал в пробном тестировании других версий? А если человек уже переболел COVID-19, нужна ли ему вакцина вообще?

Базовое понимание иммунологии может ответить на эти вопросы. Все вакцины против коронавируса пытаются вызвать иммунный ответ на белки, необходимые вирусу для проникновения в человеческие клетки.

Независимо от того, происходит это с помощью безвредного вируса, несущего белок, который имитирует протеин SARS-CoV-2, но не реплицируется, или с помощью генетического кода этих белков (информационной РНК), результат будет один и тот же.

Именно белок является важным компонентом для борьбы с SARS-CoV-2. Он отображается и распознается иммунной системой, в результате чего организм вырабатывает антитела и Т-лимфоциты, готовые остановить инфекцию в будущем.

Можно ли ревакцинироваться другими препаратами?

Ревакцинация повышает качество иммунного ответа и посылает напоминание о вирусе. Не имеет значения, отличается ли вакцина, которая была введена в организм человека в первый раз от той, которая была использована при ревакцинации, так как они обе будут иметь один и тот же вирусный белок.

Ревакцинация — обычное дело, и временной интервал у каждой свой. Так, например, ревакцинация от столбняка рекомендуется каждые десять лет, тогда как вакцины от гепатита А или кори — одноразовые и ревакцинация в их случае не требуется.

Только изучая иммунный ответ у вакцинированных людей, можно сказать, когда именно будут нужны дальнейшие ревакцинации и нужны ли они будут вообще. А определяется это путем измерения специфических антител к SARS-CoV-2 и реакций Т-лимфоцитов в образце крови.

Вполне возможно, что некоторым группам населения, например пожилым людям, может потребоваться другая стратегия вакцинации, и чтобы она сработала понадобится время.

Что если я уже получил пробную вакцину?

Если вы приняли участие в испытании вакцины от COVID-19, вы можете получить фору в прайм-буст схеме и быстрее достичь необходимого порога иммунитета. Кроме того, ваша пробная вакцинация может оказаться настолько эффективной, что готовая версия вакцины вам и вовсе не понадобится.

Исследователям постоянно необходимо наблюдать за людьми, получившими вакцину, чтобы выяснить, как отреагировала их иммунная система и дала ли вакцина им иммунитет.

Это наблюдение должно проводиться в течение длительного периода и охватывать различные слои населения: молодежь, пожилых людей, разных этнических групп, а также пациентов, принимающих препараты, которые ослабляют иммунную систему (например, химиотерапию).

А если я уже переболел COVID-19?

Даже если вы вылечились от COVID-19, вакцинация все равно может принести вам пользу. Так у некоторых госпитализированных пациентов исследователи выявили свидетельства того, что инфекция была настолько подавляющей, что иммунный ответ истощился, в результате чего иммунная память на вирус не была создана эффективно.

Кроме того, если у вас была легкая форма инфекции, есть вероятность того, что ваша иммунная система еще не достигла точки формирования иммунной памяти. Таким образом, вакцинация может быть полезной независимо от того, перенесли вы тяжелую или легкую форму заболевания.

Несмотря на то, что вакцинация — это выбор каждого, не стоит забывать о том, что вакцины существуют уже давно и спасли больше жизней, чем любое другое лекарство, а риск заражения COVID-19 и его ужасные последствия перевешивают любой теоретический риск вакцины.