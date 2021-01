Ученые выяснили, почему витамин D важен во время пандемии

Несмотря на то, что витамин D довольно доступный и дешевый, он способен влиять на защиту организма от коронавируса.

Когда в марте смертность от коронавируса резко увеличилась, две больницы на северо-востоке Англии начали назначать пациентам довольно высокие дозы витамина D, пишет The Guardian.

Некоторые исследования показали, что наличие достаточного уровня витамина D, который образуется в нижних слоях кожи за счет поглощения солнечного света, играет главную роль в иммунной и метаболической функции, а также снижает риск некоторых внебольничных респираторных заболеваний. Однако выводы этих исследований были оспорены и никаких официальных указаний не существовало.

Когда эндокринологическое и респираторное отделения Ньюкасл-апон-Тайнской больницы NHS foundation trust дали неофициальную рекомендацию своим клиницистам назначать витамин D, это решение сочли непривычным.

"Мы считали, что это лечение настолько безопасно, а кризис настолько огромен, что у нас не было времени на споры", — сказал доктор Ричард Куинтон, консультант-эндокринолог из Royal Victoria Infirmary в Ньюкасле.

Вскоре клиницисты и эндокринологи со всего мира начали спорить о том, может ли достаточный уровень витамина D положительно повлиять на смертность от коронавируса.

Некоторые считали этот нутриент эффективным средством, другие же — воспринимали за пустую трату времени. В марте научные советники правительства изучили имеющиеся доказательства и решили, что их недостаточно, чтобы принять какие-либо меры.

Однако в апреле десятки врачей написали в British Medical Journal, описывая коррекцию дефицита витамина D как безопасный и простой способ являющийся потенциальным, значительным и осуществимым средством защиты от воздействия Covid-19.

В больницах Ньюкасла пациентам с дефицитом витамина D давали чрезвычайно высокие пероральные дозы этого питательного вещества, часто в 750 раз превышающие суточную норму, рекомендованную Министерством здравоохранения Англии (PHE).

В июле врачи написали в журнал Clinical Endocrinology, чтобы поделиться своими первоначальными результатами — из первых 134 пациентов с коронавирусом, получивших витамин D, 94 были выписаны, 24 все еще находились на стационарном лечении, а 16 умерли.

Клиницисты четко не связывали уровень витамина D с общей смертностью, но только 3 пациента с высоким уровнем этого нутриента умерли. Кроме того, все они были достаточно слабыми и в возрасте 90 лет.

Так, с тех пор другие все чаще начали следовать примеру врачей Ньюкасла и принимать витамин сами. В первые месяцы пандемии до тысячи сотрудников NHS после неофициального запроса со стороны врачей, получили бесплатные оздоровительные пакеты, включающих витамин C, витамин D и цинк, в рамках добровольной инициативы под названием Frontline Immune Support Team. А поскольку продажи добавок с витамином D значительно выросли, некоторые врачи неофициально рекомендовали его пациентам.

Несмотря на то, что это не было официальной политикой, в письме the British Association of Physicians of Indian Origin посоветовала своим членам принимать это питательное вещество.

"Мы считаем, что дефицит витамина D3 является основным фактором риска тяжелой коронавирусной инфекции, в отношении которого все больше накапливаются доказательств. У темнокожих людей в более глубоких слоях кожи (где производится D3) образуется меньше ультрафиолетового света, поэтому по сравнению со светлокожими, они больше склонны к серьезному дефициту витамина D в конце зимы в северных широтах", — говорится в письме.

К апрелю, опасаясь снижения воздействия солнца на людей из-за изоляции, Общественное здравоохранение Англии пересмотрело свои рекомендации по поводу витамина D.

Если раньше оно предлагало употреблять небольшие дозы зимой, то теперь всем рекомендует принимать дневную дозу круглый год, предписание, которое ранее использовалось только для светлокожих людей, находящихся в домах престарелых и детей в возрасте от 1 до 4 лет.

Важно отметить, что во всем мире исследования на эту тему продолжают расти, доказывая эффективность витамина D.

Французское экспериментальное исследование в доме престарелых с участием 66 человек показало, что регулярный прием витамина D приводит к менее тяжелому течению Covid-19 и к большей выживаемости.

В свою очередь, исследование 200 человек в Южной Корее выявило, что дефицит витамина D может снизить иммунную защиту против Covid-19 и вызвать прогрессирование тяжелой болезни.

А другое исследование, проведенное в сингапурской больнице общего профиля, опубликованное в журнале Nutrition, показало, что лечение пациентов комбинацией витамина D, магния и витамина В12 имело позитивные результаты и уменьшало наихудшие последствия.

Более того, испанским ученым даже удалось приблизиться к неопровержимому доказательству того, что низкий уровень витамина D играет ключевую роль в повышении смертности. 50 пациентам с Covid-19 они давали высокую дозу витамина D, в то время как 26 пациентов его не получали. В результате — половина пациентов (которым не давали витамин D) были помещены в реанимацию, а позже двое из них умерли. И только лишь одному больному, получавшему витамин D, потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии, позже его выписали без дальнейших осложнений.

Обсервационные исследования доказывают сильное влияние витамина D на инфекционность, заболеваемость и смертность.

"Все эти доказательства показывают очевидность того факта, что витамин D имеет существенное воздействие", — отметил бывший секретарь брексита Дэвид Дэвис.

Тем не менее, Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) и общественное здравоохранение Англии, рассмотрев потенциальную способность витамина D снижать риск коронавируса, продолжали заявлять, что для принятия мер нет достаточных доказательств. Исследования были признаны некачественными, недостаточными и неубедительными.

"Если у вас есть потенциальная возможность спасти десятки тысяч жизней во всем мире, да что уж там — сотни тысяч, если не миллионы, и вы, даже несмотря на то, что исследования показывают позитивные результаты, говорите, что доказательств недостаточно, тогда вы явно делаете что-то не так", — заявил Дэвис.

Британские эксперты в области общественного здравоохранения считают, что на данный момент рекомендации по добавкам витамина D для снижения риска Covid-19 кажутся преждевременными, и, хотя они не наносят вреда, они могут дать ложную уверенность и привести к увеличению риска инфекций.

В то же время смертность от коронавируса продолжает расти. Доктор Энтони Фаучи — директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США сказал, что дефицит витамина D влияет на восприимчивость людей к коронавирусной инфекции, и, что он не против рекомендовать людям принимать витамин D, более того, он сам его употребляет.

В результате в конце ноября правительство Великобритании объявило, что начиная с этого месяца оно будет предлагать четыре месяца бесплатных добавок витамина D тем, кто находится в домах престарелых, а тюремная служба будет предоставлять бесплатные добавки всем заключенным.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок также приказал NICE (которая устанавливает клинические рекомендации NHS) и Public Health England подготовить рекомендации по витамину D для лечения и профилактики коронавируса.

"Ряд исследований показывает, что витамин D действительно может оказать положительное влияние на защиту от Covid-19", — сказал Хэнкок.

Тем не менее, NICE снова постановил, что нет достаточных доказательств причинно-следственной связи между дефицитом витамина D и тяжестью Covid-19, однако впервые комитет по питанию PHE заявил, что витамин D может обеспечить некоторую дополнительную выгоду в снижении риска острых респираторных инфекций.