Ученые открыли новый вид летучих мышей с оранжевой шерстью, как у орангутанга

Исследователи обнаружили новый вид летучих мышей, находящихся под угрозой исчезновения.

В 2018 году ученые отправились в экспедицию, чтобы исследовать среду обитания исчезающего вида летучих мышей в западноафриканской стране Гвинеи, пишет The New York Times.

Однако ночью они обнаружили нечто необычное: новый вид летучей мыши с огненно-оранжевым шерстью, поразительно сочетающуюся с черными крыльями.

"Это была своего рода жизненная цель, в которую я не особо верил, что она произойдет. Каждый вид важен, но те, которые имеют впечатляющую внешность по-особенному притягивают", — сказал Джон Фландерс, директор по вмешательству в защиту исчезающих видов животных International Bat Conservation International.

Существует более 1400 видов летучих мышей, и каждый год ученые открывают около 20 новых. Однако, в основном, это лабораторные открытия, которые включают генетический анализ загадочных видов или тех, которые очень похожи друг на друга и ранее считались одинаковыми. Открытие нового вида летучих мышей в природе — это нечто совершенно иное.

"Ситуация, когда опытные исследователи выходят в поле, ловят животное и, держа в руке, говорят, что не могут его идентифицировать — это гораздо более необычно. Мы назвали новый вид Myotis nimbaensis в честь горного хребта, на котором он обитает", — отмечает Нэнси Симмонс, куратор млекопитающих в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке и председатель глобальной группы таксономии летучих мышей в Международном союзе охраны природы.

Команда намеревалась исследовать давно заброшенные горные туннели, которые стали излюбленным домом для находящихся под угрозой исчезновения летучих мышей региона. Когда они обнаружили в своей ловушке пушистое, ярко-оранжевое животное, они подумали, что это, должно быть, просто какая-то странная особь.

"Когда я увидел его впервые, я подумал, что это был обычный вид", — сказал Эрик Бакво Филс, биолог и эксперт по летучим мышам из Университета Маруа в Камеруне.

Однако, просматривая свои руководства по идентификации, доктор Бакво Филс и доктор Фландерс не смогли подтвердить совпадение с каким-либо другим африканским видом.

"По возвращению в лагерь мы независимо друг от друга начали искать информацию в учебниках и онлайн-ресурсах, пытаясь разгадать тайну. Я был почти уверен, что мы открыли что-то иное. Мы вошли в комнату утром и одновременно сказали: "Я думаю, у нас появился новый вид"", — рассказал Фландерс.

Они обратились к доктору Симмонс, которая через 15 минут после просмотра фотографий с ними согласилась. Доктор Симмонс просмотрела обширные коллекции летучих мышей в Американском музее естественной истории и в Смитсоновском национальном музее в Вашингтоне, чтобы сравнить два экземпляра с известными видами.

Исследователи также провели генетический анализ, который показал, что Myotis nimbaensis как минимум на 5 % отличается от своих ближайших родственников.

Теперь, когда подтверждение нового вида является официальным, следующим шагом будет изучение экологии M. nimbaensis.

"Чем больше информации мы о нем узнаем, тем лучше будем знать, как его защитить", — сказал доктор Фландерс.

Исследователи планируют использовать эхолокационные сигналы M. nimbaensis, которые они записали в полевых условиях, чтобы при акустическом мониторинге идентифицировать виды. Оттуда они могут сузить предпочтения среды обитания летучих мышей, что и должно привести к их защите.

"Насколько нам известно, этот вид обитает в вершине горного хребта в Гвинее. Вероятно, он находится под угрозой исчезновения только потому, что живет в этой небольшой части планеты", — добавил доктор Симмонс.

Летучие мыши играют важнейшую экологическую роль в Западной Африке, рассеивая семена, опыляя растения и контролируя виды насекомых. Тем не менее они преследуются по всему региону из-за суеверий, а также ассоциацией животных с Эболой и другими болезнями.

Как и многим другим видам, им также угрожает потеря среды обитания. Доктор Бакво Филс надеется, что ажиотаж, вызванный появлением нового вида, может стать стимулом для защиты и других летучих мышей региона.

"Это открытие очень важно с точки зрения биоразнообразия летучих мышей Западной Африки, потому что даже если летучие мыши являются очень важным компонентом наших экосистем, им редко уделяют внимание", — подытожил доктор Филс.