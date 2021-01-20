CES-2021: Игра в инновации

Конференция CES в этом году полностью цифровая. Однако пандемия не только изменила форму мероприятия, но и повлияла на его тематику. Компании представляют оборудование, инновации и идеи, которые сделают мир безопаснее и лучше, а также вдохновят потребителей.

Конференция CES — это ежегодное мероприятие для любителей технологий. Ежегодно именно на этом мероприятии представляются инновации, которые должны изменить мир. А эта совсем другая. Пандемия заставила нас работать и обучаться удаленно, цифровая трансформация получила невероятное ускорение, мы поняли, что мир — это система подключенных судов, и как сознательные потребители мы оказываем огромное влияние на то, как будут выглядеть наши сегодняшние и завтрашние дни.

Да, потребители становятся все более осознанными и компании знают это. Поэтому для них становится критически важным изучить опыт и поведение клиентов. Обладая этими знаниями, компании могут адаптировать коммуникации для клиентов и, что более важно, еще лучше удовлетворять их потребности.

Присоединяйтесь к игре с P&G

— В этом году на выставке CES используется исключительно полностью цифровая формула. Чтобы участникам конференции и нашим клиентам было проще знакомиться с нашими новинками и идеями, мы подготовили выставку, напоминающую среду компьютерной игры. Мы сосредоточились на создании впечатлений, которые порадуют передовыми технологиями, изысканными материалами и современным, но вневременным дизайном, — говорит Фил Дункан, директор по глобальному дизайну в Procter & Gamble.

LifeLab Everyday — так называется онлайн-платформа P&G — это виртуальное путешествие в мир комфорта, гигиены, здоровья и устойчивого потребления.

— В P&G LifeLab Everyday мы представляем не только новинки продукции, но и наши последние достижения в области устойчивого развития. Одним из основных элементов виртуальной выставки является так называемый «50L Home», в котором мы действительно меняем то, как потребители могут рационально использовать воду и наши продукты. Наше виртуальное пространство позволяет нам еще глубже понять эти зависимости. Возможность сочетания физического и цифрового или виртуального опыта позволяет нам охватить новую, более широкую аудиторию и говорить о дополнительных отношениях между физической и виртуальной средой, — добавляет Фил Дункан.

[ + – ] Philip Duncan

Фактически в этом виртуальном мире вы найдете дом будущего, в котором комфорт, здоровье, чистота и гигиена имеют первостепенное значение. А новейшие технологии в продуктах компании для мытья посуды и чистящих средств, такие как Dawn или Cascade (ред. известные в Украине как Fairy), дарят посетителям удивительные впечатления. Подключенный дом представляет собой видение мира, в основе которого лежит Интернет вещей. Сегодня Интернет вещей меняет индустрию таких продуктов, как средства для чистки и гигиены, которые на первый взгляд не кажутся цифровыми.

Сегодня все, наверное, понимают, что Интернет вещей в эпоху ускоренной цифровой трансформации — это также будущее бизнеса, не только строго технологического, но и потребительских компаний, таких как P&G.

Больше, чем кажется

— COVID-19 изменил рынок. Он стал великим ускорителем цифровой трансформации. С другой стороны, мы знали о своей миссии: мы должны были обеспечить доступность наших основных продуктов, таких как продукты для уборки и гигиены, и доставить их нашим клиентам по всему миру, которые, запертые в своих домах, уделяли еще больше внимания вопросам, связанным с чистотой, гигиеной и здоровьем, — объясняет Фил Дункан и добавляет: мы знали, что во время пандемии нам нужно было усилить наши действия, чтобы удовлетворить потребности наших потребителей.

Говорят, что Covid19 изменил все, но не изменил подход компании к инновациям. На протяжении более 180 лет продукты P&G основаны на инновациях, которые меняют жизнь потребителей к лучшему и удобному. И это стало еще более важным во время пандемии и в постоянно меняющемся мире и технологиях.

Будет ли платформа, представленная на CES, также иметь успех?

"Мы считаем, что у P&G LifeLab Everyday большое будущее, в том числе за пределами выставки CES", — говорит Фил Дункан, директор по дизайну P&G Global. Мы инвестируем в эту инновационную виртуальную платформу, потому что считаем, что лучший способ оставаться на связи с потребителями, партнерами, СМИ и другими заинтересованными сторонами по всему миру — это приглашать их за кулисы инноваций, где бы и когда они ни находились", — отвечает Фил Дункан.

Многие клиенты, посещающие платформу, могут быть удивлены, насколько широк портфель продуктов P&G и какие инновационные возможности стоят за ними. Помимо известной косметики и чистящих средств, это еще и технологические инновации, а также образовательные и социальные проекты. Как платформа, на которую Фил приглашает меня поговорить. Да, вы также найдете там его аватар.