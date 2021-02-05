Северный Ледовитый океан был пресным, его ограждал лед толщиной 900 метров, – ученые

Исследователи считают, что Северный Ледовитый океан дважды становился полностью пресным.

Ученые считают, что в прошлом Северный Ледовитый океан был бассейном с пресной водой, покрытым шельфовым ледником. Об этом сообщает LiveScience.

По словам исследователей, когда ледяные щиты тают, они сбрасывают воду в океан, поднимая уровень моря. Но когда ледяные щиты растут, как в ледниковые периоды на Земли, уровень моря падает.

Новое исследование показывает, что в эти эпохи более низкого уровня моря связь Северного Ледовитого океана с Тихим и Атлантическим океаном была очень ограниченной. Гренландия, Исландия, а также северная Европа и Сибирь выступали в роли края чаши, содержащей Арктику. И суша, и море были перекрыты ледяным покровом толщиной 900 метров.

Северный Ледовитый океан оказался огороженным и соленая вода из Атлантического и Тихого океанов не могла попасть внутрь.

"Результаты изменяют наше понимание Северного Ледовитого океана в ледниковом климате. Насколько нам известно, это первый случай, когда рассматривается возможность полного опреснения Северного Ледовитого океана и Северных морей, причем не один раз, а дважды", – говорит автор исследования из Института Альфреда Вегенера Вальтер Гейберт.

Два этих периода произошли от 150 тыс. до 130 тыс. лет назад и еще примерно от 70 тыс. до 60 тыс. лет назад. В эти особенно холодные времена в истории климата огромный европейский ледниковый щит простирался на 5 тыс. км от Шотландии через Скандинавию до восточной части Карского моря, к северу от Сибири. Другая пара ледяных щитов покрывала большую часть того, что сейчас является Канадой и Аляской, а Гренландия находилась по еще большим ледяным покровом, чем сейчас.

До сих пор было неясно, как в это время выглядел Северный Ледовитый океан, потому что плавучие ледяные щиты оставляют гораздо меньше геологических следов, чем наземные.

Гейберт и его коллеги взяли керны отложений из Арктики, пролива пролива Фрама между Гренландией и архипелагом Шпицберген. По словам ученых, керны с осадком хранят сложную историю условий, при которых формировался каждый слой.

В образцах выделялись два слоя. В каждом из них отсутствовал изотоп элемента под названием торий-230. Он образуется при естественном распаде урана в соленой воде. В морских отложениях отсутствие тория-230 означает отсутствие соленой воды.

Однако, когда лед снова отступил, Арктика сделалась соленой.

"Как только механизм ледяных преград вышел из строя, более тяжелая соленая вода заполнила Северный Ледовитый океан. Мы считаем, что соленая вода быстро вытеснила пресную, что привело к внезапному сбросу накоплений пресной воды в Северную Атлантику", – отмечает ученый.

Неизвестно, насколько быстро Арктика снова стала соленой, но подобный импульс, возможно, произошел около 13 тыс. лет назад во время резкого похолодания, называемого ранним дриасом. Это событие подняло уровень моря на 20 метров за 500 лет, и могло вызвать похолодание, изменив циркуляцию океана.