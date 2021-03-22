К падению древнеегипетского города Береника могло привести извержение вулкана, - ученые

Эксперты пока не знают, какой именно вулкан так сильно изменил жизнь египтян. Среди предложенных вариантов — Попокатепетль, Мон-Пеле, Цуруми или Хакусан.

Последние столетия Древнего Египта были довольно неспокойными. Голод разжигал общественные беспорядки, прибрежные города были заброшены, и после ряда катастрофических поражений египтян римской армией последняя царица, знаменитая красавица Клеопатра, покончила жизнь самоубийством в 30 году до н.э., пишет Forbes.

Причиной этого всего могла быть серия крупных извержений вулканов на другом конце света, которые вызвали сильную засуху в Египте.

Раскопки города Береника на побережье Красного моря проходят в Египте с 1994 года. Береника была своего рода комбинацией города и военной базы, и имела стратегическое значение.

Основанный между 275 и 260 годами до н.э. город, был заброшен всего несколько десятилетий спустя. В условиях пустыни Береника зависела от колодцев. Один из них обнаружили археологи. Он высох между 220 и 200 годами до н.э., о чем свидетельствует слой песка, содержащий две бронзовые монеты, датируемые десятилетиями до 199 года до н.э.

Поскольку в руинах не было найдено никаких других предметов, относящихся к этому периоду, город, вероятно, был заброшен и погребен песком, включая колодец.

Чтобы заставить колодец пересохнуть, в Египте должна была произойти засуха, поэтому археологи в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, наиболее вероятной причиной засухи считают извержение вулкана.

В настоящее время в Египте нет действующих вулканов, но вулканические газы и сульфатные аэрозоли, выброшенные в атмосферу Земли в результате мощного извержения вулкана, могут иметь широкомасштабные последствия.

Фото: M. Woźniak

Муссоны, движимые глобальными ветрами, ежегодно приносят дожди из Индийского океана в прибрежные районы Восточной Африки. Поскольку разница температур, в основном между холодным морем и горячим континентом, является основной движущей силой ветрового режима, изменение температуры также меняет и характер ветра.

Вулканический пепел и газы (например, диоксид серы) поглощают солнечный свет, охлаждая поверхность Земли и ослабляя муссоны. Это и привело к тому, что летние дожди над Египтом прекратились.

Отсутствие дождя может объяснить высыхание колодца, что, возможно, и побудило жителей покинуть Беренику. Исследование 2017 года, в котором анализировались химические следы, сохранившиеся в ледяных кернах, показало, что в 209 году до н.э. извержение вулкана выбросило в атмосферу Земли много сульфатных аэрозолей.

Ученые не знают, какой именно вулкан мог быть ответственным за это, но сравнивая химические следы с химическим составом лавовых пород известного происхождения, геологи определили четырех возможных "виновников": Попокатепетль в Мексике, Мон-Пеле на острове Мартиника (Малые Антильские острова), Цуруми или Хакусан в Японии.

Это же исследование выявило два других сульфатных всплеска в ледовой летописи, датируемых 46 и 44 годами до н.э. Как возможный источник исследователи определили вулкан Окмок на Аляске.

Судя по размеру кальдеры и предполагаемому объему извергнутого материала, извержение Окмока было одним из крупнейших за последние 2500 лет. Его мегаизвержение в 43 году до н. э. значительно повлияло на климат в глобальном масштабе.

Повсеместный голод, болезни и заброшенность земель поспособствовали религиозному и политическому кризису в Египте. Именно из-за этих событий древнеегипетское общество в конце концов было побеждено новой, зарождающейся державой, будущей Римской империей.