Великий екран від LG – більші можливості світу

Великий телевізор – не розкіш, але цілий світ. Особливо він став незамінним у часи обмежень і локдаунів, коли споживачі по-іншому подивилися на додаткові можливості власної оселі й переваги домашньої побутової техніки.

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Теза про те, що, плануючи покупку телевізора, варто купувати найбільший з екранів, який ви можете собі дозволити, а інакше дуже швидко пошкодуєте, і таки повернетеся за більшим екраном, набула додаткової ваги. Про це знають найкращі виробники. Як от південно-корейський бренд LG, техніка якого десятиліттями не покидає топів продажів електронних товарів домашнього вжитку в Україні.

Великі екрани, як от телевізори з технологією NanoCell від LG, оселилися у домівках і стали справжнім вікном можливостей. Для чого? Розбираємось.

Для занять йогою

Обмеження й локдауни спонукали людей до всебічного розвитку і навчання. Багато хто нарешті знайшов час і прочитав купу книжок, на яких не знаходив вільної хвилини за роботою і щоденними клопотами, хтось відвідав чимало цікавих інтернет-курсів, хтось опанував нову спеціальність. Ще дехто розпочав або продовжив вдома оздоровчі заняття з фітнесу чи йоги, з тренером або самотужки.

Як ніколи для цього у нагоді став телевізори з технологією NanoCell з великим екраном. Поміркуйте самі: яскраві та соковиті кольори на екрані доступні без спотворення, незалежно від кута огляду. А це дужа важливо під час занять, коли фокус зору зміщено. Завдяки режиму HDR такі телевізори забезпечують чудову точність передачі кольору.

У технології NanoCell використовуються наночастинки, які створюють чисті кольори за допомогою фільтрації неточних відтінків і підвищення чистоти спектру RGB. А це запорука якісного реалістичного зображення.

Для конференцій з колегами

Не секрет, що у більшості компаній робота продовжувалася, незважаючи на обмеження і нові виклики. Тож дуже важливо було залишатися на зв’язку й тримати руку на пульсі життя компанії. І знову ж таки, у нагоді став великий екран телевізорів LG. Чіткість і чудова кольоропередача зробила віртуальні зустрічі й обговорення максимально комфортними і зручними.

І тут необхідно згадати технологію повноматричного затемнення, яка контролює елементи підсвічування, забезпечуючи глибший чорний і високу контрастність для точного й чіткого зображення. До того ж, це просто неймовірний рівень занурення з надвеликим екраном телевізора 86 дюймів, який просто неможливий на екрані меншого розміру.

Для теплих родинних вечорів

Завдяки телевізорам LG та їх перевагами, люди, які зазнали обмежень пересування, майже не сумували за кінотеатрами й вечорами з рідними. Великий екран цілком замінив домашній кінотеатр з надвеликим екраном, який би був неповноцінним без високої якості зображення.

Не так уже й важливо, що саме ви переглядатимете на екрані – захопливий фільм з карколомним сюжетом, чи динамічну гру улюбленої команди, старе добре кіно чи мультфільм.

Варто зазначити також про ще одну перевагу телевізорів LG з технологією NanoCell – надзвичайну реалістичність. Вони обладнані найновішими рішеннями від Dolby. Dolby Vision IQ використовує метадані та вбудовані в телевізори датчики світла, щоб оптимізувати якість зображення на основі жанру контенту та оточення. Тим часом Dolby Atmos забезпечує неймовірний багатовимірний звук з ефектом присутності. Саме таке поєднання забезпечує враження від перегляду, мов у справжньому кінотеатрі.

Подивитися, як великий екран LG впишеться у ваш інтер’єр, можна за допомогою програми доповненої реальності для телевізорів LG.