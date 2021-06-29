Игра престолов в реальной жизни: как королевская кровь сократила войны в Европе

Исследователи нашли прямую связь между родственными связями престолов и количеством военных конфликтов.

В начале современной истории Европы среди монархов считалось выгодным выдавать замуж детей за отпрысков королевских семей из других стран. Такая традиция имела, как плохие, так и хорошие последствия, пишет Big Think.

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Одним из плохих последствий стало распространение генетической гемофилии по всему континенту. Внучка королевы Виктории заразила своего русского сына Алексея, возможно, изменив ход мировой истории. Хорошим последствием, как сообщается в статье American Economic Journal, стало то, что смешанные браки между королевскими семьями уменьшили количество войн. Чем теснее были отношения между монархами, тем меньше было вероятности, что они вступят в войну.

Семейные ценности

Авторы статьи проанализировали данные о европейских монархах и войнах, которые велись между 1495 и 1918 годами. Объединив эту информацию с историческими свидетельствами конфликтов, ученые нашли взаимосвязь между тесными связями правителей и вероятностью войн.

В результатах, которые не удивят поклонников Игры престолов, оказалось, что страны, которыми управляли монархи с семейными связями, гораздо реже находились в состоянии войны. По словам исследователей, эффект был значительным. Пара правителей с женатыми детьми на 9,5% чаще развязывала войну друг с другом, если супружеские отношения детей распадались.

Наиболее важным фактором для определения риска войны между двумя монархами заключалась в близости их родственных связей. Чем ближе родство, тем меньше вероятности войны. Однако более дальние родственные связи увеличивали вероятность войны, как смерть общего родственника.

Фото: Seth G. Benzell and Kevin Cooke

Как показано на приведенной выше диаграмме, количество войн в Европе (красные точки) уменьшилось по мере увеличения взаимосвязей между монархами (синие точки). Эти связи достигли своего апогея перед Тридцатилетней войной и достигли новых высот в 19 веке, во время относительного мира.

Правда, прямо перед началом Первой мировой войны количество монарших родственных связей все еще увеличивалось. Однако авторы предполагают, что связи правителей снижают шансы на войну, но не являются гарантией. Действительно, многие правители использовали королевские браки, чтобы уменьшить вероятность войны с бывшими врагами, с разной степенью успеха.

Ученые утверждают, что преимущество сети престолов состоит в том, что за годы, предшествовавшие Первой мировой войне, происходило так мало войн.

Первая мировая война началась после убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Почему? Соавтор исследования доктор Сет Бензелл считает, что у эрцгерцога было особое место в мировой политике.

"Убийство Фердинанда было не просто удобным поводом для объявления войны. Скорее, свою роль сыграло особое место эрцгерцога в международной политике. Он использовал свои связи, чтобы стать мощной силой деэскалации в наиболее важных узлах европейской системы", – говорит Бензелл.

В целом авторы считают, что снижение войн на 45% в Европе XIX века можно отнести к родственным связям престолов.

Авторы предполагают, что королевские связи делали дипломатические решения конфликтов более привлекательными. Королевские браки могли увеличивать торговлю между двумя странами, также уменьшая вероятность войны.

По словам доктора Бензелла, другими важными факторами были попытки европейских лидеров поддерживать баланс сил, совместное противостояние сепаратистами и переориентация военных ресурсов на колониальные предприятия.

На сегодняшний день королевские свадьбы стали по большей части пищей для таблоидов, так как европейские монархи уже не обладают реальной властью. Вероятно, если более важные причины, по которым Великобритания и Греция не вступили в войну в последнее время, чем тот факт, что королева Елизавета II вышла замуж за греческого дворянина.

"Самый важный урок заключается в том, что индивидуальная идентичность лидеров имеет значение. Поэтому часто "реалисты" в области международных отношения занимают жесткую позицию, согласно которой единственными важными факторами в политике являются сила, стратегия и интересы стран. В этой игре каждая страна действует оптимально, учитывая собственные ресурсы и объективные "условия победы". Но в этом исследовании подчеркивается, что лидеры – это люди с семьями, и многие из них заботятся о своих родных больше, чем о национальных стратегических императивах. Дипломаты игнорируют личные интересы лидеров на свой страх и риск", – подытожил соавтор исследования доктор Бенц Элл.