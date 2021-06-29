Гра престолів у реальному житті: як королівська кров скоротила війни в Європі

Дослідники знайшли прямий зв'язок між спорідненими зв'язками престолів і кількістю військових конфліктів.

На початку сучасної історії Європи серед монархів вважалося вигідним видавати заміж дітей за нащадків королівських сімей з інших країн. Така традиція мала, як погані, так і хороші наслідки, пише Big Think.

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Одним із поганих наслідків стало поширення генетичної гемофілії по всьому континенту. Внучка королеви Вікторії заразила свого російського сина Олексія, можливо, змінивши хід світової історії. Хорошим наслідком, як повідомляється в статті American Economic Journal, стало те, що змішані шлюби між королівськими сім'ями зменшили кількість воєн. Чим тісніші були відносини між монархами, тим менше було ймовірності, що вони вступлять у війну.

Сімейні цінності

Автори статті проаналізували дані про європейських монархів і війни, які велися між 1495 і 1918 роками. Об'єднавши цю інформацію з історичними свідченнями конфліктів, вчені знайшли взаємозв'язок між тісними зв'язками правителів і ймовірністю воєн.

У результатах, які не здивують шанувальників Гри престолів, зʼясувалося, що країни, якими керували монархи із сімейними зв'язками, набагато рідше перебували в стані війни. За словами дослідників, ефект був значним. Пара правителів з одруженими дітьми на 9,5% частіше розв'язувала війну один з одним, якщо подружні стосунки дітей розпадалися.

Найбільш важливим фактором для визначення ризику війни між двома монархами полягала в близькості їхніх родинних зв'язків. Чим ближча спорідненість, тим менша ймовірність війни. Однак більш далекі родинні зв'язки збільшували ймовірність війни, як смерть спільного родича.

Фото: родственные связи

Як показано на наведеній вище діаграмі, кількість воєн у Європі (червоні крапки) зменшилася в міру збільшення взаємозв'язків між монархами (сині крапки). Ці зв'язки досягли свого апогею перед Тридцятилітньої війною і досягли нових висот у 19 столітті, під час відносного миру.

Щоправда, прямо перед початком Першої світової війни кількість монарших родинних зв'язків все ще збільшувалася. Однак автори припускають, що зв'язки правителів знижують шанси на війну, але не є гарантією. Дійсно, багато правителів використовували королівські шлюби, щоб зменшити ймовірність війни з колишніми ворогами, з різним ступенем успіху.

Учені стверджують, що перевага мережі престолів полягає в тому, що за роки, які передували Першій світовій війні, відбувалося так мало воєн.

Перша світова війна почалася після вбивства ерцгерцога Франца Фердинанда. Чому? Співавтор дослідження доктор Сет Бензелл вважає, що в ерцгерцога було особливе місце в світовій політиці.

"Вбивство Фердинанда було не просто зручним приводом для оголошення війни. Швидше, свою роль зіграло особливе місце ерцгерцога в міжнародній політиці. Він використовував свої зв'язки, щоб стати потужною силою деескалації в найбільш важливих вузлах європейської системи", — говорить Бензелл.

У цілому автори вважають, що зниження воєн на 45% у Європі XIX століття можна віднести до родинних зв'язків престолів.

Автори припускають, що королівські зв'язки робили дипломатичні рішення конфліктів більш привабливими. Королівські шлюби могли збільшувати торгівлю між двома країнами, також зменшуючи ймовірність війни.

За словами доктора Бензелла, іншими важливими факторами були спроби європейських лідерів підтримувати баланс сил, спільне протистояння сепаратистами і переорієнтація військових ресурсів на колоніальні підприємства.

На сьогоднішній день королівські весілля стали здебільшого їжею для таблоїдів, оскільки європейські монархи вже не володіють реальною владою. Ймовірно, якщо більш важливі причини, через які Великобританія і Греція не вступили у війну останнім часом, ніж той факт, що королева Єлизавета II вийшла заміж за грецького дворянина.

"Найважливіший урок полягає в тому, що індивідуальна ідентичність лідерів має значення. Тому часто "реалісти" в галузі міжнародних відносин займають жорстку позицію, згідно з якою єдиними важливими факторами в політиці є сила, стратегія та інтереси країн. У цій грі кожна країна діє оптимально з огляду на власні ресурси й об'єктивні "умови перемоги". Але в цьому дослідженні підкреслюється, що лідери — це люди із сім'ями, і багато хто з них піклуються про своїх рідних більше, ніж про національні стратегічні імперативи. Дипломати ігнорують особисті інтереси лідерів на свій страх і ризик", — підсумував співавтор дослідження доктор Бенц Ел.