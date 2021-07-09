Ключи к разгадке краха цивилизации майя найдены в фекалиях древних людей

Человеческие фекалии могут показать больше, чем можно предположить, даже если они действительно старые.

В новом исследовании цивилизации майя образцы древних фекалий показали, как численность этого древнего народа значительно изменялся в ответ на изменение климата, сообщает Sciencealert

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Ученые определили четыре различных периода изменения численности населения как реакцию на особенно засушливые или особенно влажные периоды, которые не были задокументированы ранее: 1350–950 гг. до н.э., 400–210 гг. до н.э., 90–280 гг. н.э. и 730–900 гг.н.э.

Кроме того, груды фекалий показывают, что город Ицан, который в наши дни находился бы в Гватемале, был заселен примерно на 650 лет раньше, чем предполагали ранее археологи.

"Это исследование должно помочь археологам, предоставив новые данные для изучения изменений, которые раньше не упоминали в археологических документах, потому что такие свидетельства, возможно, с тех пор были потеряны или уничтожены", — говорит биогеохимик Бенджамин Кинан из Университета Макгилла в Канаде. "Территория заселения майя не очень хорошо подходит для сохранения зданий и других свидетельств о человеческой жизни из-за окружающих тропических лесов".

В этом исследовании используется относительно новый метод анализа, основанный на фекальных станолах — органических молекулах в фекалиях человека (и животных), которые сохраняются в слоях донных отложений в озерах и реках, иногда в течение тысяч лет.

Концентрации этих станолов в течение длительного времени могут дать исследователям подсказки об изменении численности населения, которые могут быть подтверждены другими историческими записями. Станолы являются точными индикаторами того, сколько людей проживало в определенном месте в определенное время, говорят ученые.

В этом исследовании станолы были извлечены из озера недалеко от древнего города Ицан. Их изучили с учетом того, что эксперты уже знают о происходящих событиях в этом районе за последние несколько тысяч лет, на основе открытий, сделанных во время традиционных археологических раскопках.

Затем эти результаты сопоставили с историческими климатическими данными, включая данные об осадках (или их отсутствии) и уровнях пыльцы (указывающих на растительный покров), которые можно найти в геологических исследованиях. Ученые обнаружили некоторую взаимосвязь, а также некоторые новые изменения численности населения благодаря древним фекалиям.

"Сепйчас людям важно знать, что до нас существовали цивилизации, которых затронуло изменение климата и они также адаптировались к этим изменениям", — говорит биогеохимик Питер Дуглас из Университета Макгилла.

"Связывая данные о климате и данные о изменениях в количестве населения, мы можем начать видеть четкую связь между количеством осадков и способностью этих древних городов поддерживать постоянное количество населения".

Ученые также смогли использовать фекальные данные для того, чтобы определить увеличение численности населения во время нападения Испании в 1697 году на последний оплот майя в соседнем районе. Предположительно это связано с беженцами, переселение которых историки не задокументировали до сих пор.

Также ученые зафиксировали тот факт, что иногда известная большая численность населения в Ицане не совпадала с объемом извлеченных фекальных станолов. Исследователи считают, что это могло быть связано с тем, что человеческие фекалии использовались сообществом Майя в качестве удобрения для сельскохозяйственных культур.

И все это можно оценить по остаткам фекалий, оставленных тысячи лет назад, что говорит о том, что этот метод анализа может быть полезной частью инструментария ученых, когда дело доходит до отслеживания изменения численности населения со времен глубокой древности, говорят ученые.

"Фекальные станолы обладают большим потенциалом, как показатель в изменении популяций людей и животных на территории Центральной Америки, а также дают представление об изменениях в землепользовании", — говорят ученые.

Цивилизация майя известна благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам. Начало её формирования относят к предклассической эре (2000 год до н. э. — 250 год н. э.), большинство городов Майя достигло пика своего развития в классический период (250—900 годы н. э.). К моменту прибытия испанских конкистадоров в конце 15 — в начале 16 веков цивилизация майя была в глубоком упадке.