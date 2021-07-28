Эксперты выявили "новый тип материала" - жидкую фазу, обнаруженную в стекле

С помощью жидкой фазы можно будет получить тонкое стекло, более стабильное и более плотное — прогресс, который откроет различные способы использования стекла и даже совершенно новые типы устройств.

Американские исследователи открыли ранее неизвестную фазу жидкости. Речь идет об особом типе стекла, который используется различными способами, в том числе в OLED-дисплеях и оптических волокнах, пишет Science Alert.

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Важно то, что с помощью недавно открытой жидкой фазы можно будет получить тонкое стекло, более стабильное и более плотное, чем материалы, которые были до этого — прогресс, который откроет различные способы использования стекла и даже совершенно новые типы устройств.

Стекло — это особый тип материала, который обычно образуется при застывании жидкости. В то время как его свойства становятся очень похожими на твердые, внутренняя структура не сильно меняется по сравнению с жидкой фазой. Для ученых этот переход остается довольно увлекательным.

В случае ультратонкого стекла этим переходом может быть трудно управлять, особенно в больших масштабах. Тонкие стекла сохраняют больше своих "жидких" свойств, чем обычно, что может привести к нестабильности и деградации.

В других стеклах вместо охлаждения жидкости используется метод, известный как химическое осаждение из газовой фазы (ХОГФ), при котором газ превращается в жидкость, но неясно, поможет ли это в случае с тонкими стеклами.

В новом исследовании ученые потратили годы на эксперименты, чтобы установить, что ХОГФ действительно уменьшает некоторые жидкоподобные свойства тонкого стекла. Именно благодаря этому процессу была обнаружена новая фаза жидкости – та, которая отличалась от обычной, наблюдаемой при производстве этого типа стекла.

По словам специалистов, эти фазы можно сравнить с графеном и алмазом, которые являются твердыми телами из углерода, но существуют в разных формах. Основываясь на геометрии фазы, исследователи полагают, что это может иметь значение и для других типов материалов.

Также это означает возможность получения ультратонких стекол с гораздо более высокой плотностью, в некоторых случаях выше, чем у кристаллов, за счет осаждения из паровой фазы и новой фазы жидкости в стекле.