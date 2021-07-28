Експерти виявили "новий тип матеріалу" — рідку фазу, виявлену в склі

За допомогою рідкої фази можна буде отримати тонке скло, більш стабільне і більш щільне — прогрес, який відкриє різні способи використання скла і навіть абсолютно нові типи пристроїв.

Американські дослідники відкрили раніше невідому фазу рідини. Йдеться про особливий тип скла, який використовується різними способами, зокрема в OLED-дисплеях і оптичних волокнах, пише Science Alert.

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Важливим є те, що за допомогою нещодавно відкритої рідкої фази можна буде отримати тонке скло, більш стабільне і більш щільне, ніж матеріали, які були до цього — прогрес, який відкриє різні способи використання скла і навіть абсолютно нові типи пристроїв.

Скло — це особливий тип матеріалу, який зазвичай утворюється при застиганні рідини. У той час як його властивості стають дуже схожими на тверді, внутрішня структура не сильно змінюється порівняно з рідкою фазою. Для вчених цей перехід залишається досить цікавим.

У разі ультратонкого скла цим переходом може бути важко керувати, особливо у великих масштабах. Тонке скло зберігає більше своїх "рідких" властивостей, ніж зазвичай, що може призвести до нестабільності і деградації.

В іншому склі замість охолодження рідини використовується метод, відомий як хімічне осадження з газової фази (ХОГФ), при якому газ перетворюється в рідину, але незрозуміло, чи допоможе це у випадку з тонким склом.

У новому дослідженні вчені витратили роки на експерименти, щоб встановити, що ХОГФ дійсно зменшує деякі рідкоподібні властивості тонкого скла. Саме завдяки цьому процесу була виявлена нова фаза рідини — та, яка відрізнялася від звичайної, що спостерігається при виробництві цього типу скла.

За словами фахівців, ці фази можна порівняти з графеном і алмазом, які є твердими тілами з вуглецю, але існують у різних формах. Грунтуючись на геометрії фази, дослідники вважають, що це може мати значення і для інших типів матеріалів.

Також це означає можливість отримання ультратонкого скла з набагато більш високою щільністю, у деяких випадках вищою, ніж у кристалів, за рахунок осадження з парової фази і нової фази рідини в склі.