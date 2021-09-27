Ученые с помощью ДНК раскрыли тайну происхождения древних этрусков в Италии

Новое исследование показывает, что древний народ живший на Апеннинском полуострове, имеет автохтонное происхождение.

Согласно данным, полученным из ДНК за почти 2000 лет, которые ученые собрали из 12 места по всей Италии, этруски не эмигрировали с территории современной Турции, а разделили генетическое наследие с людьми, которые жили рядом в древнем Риме, сообщает Sciencealert.

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Греческий историк Геродот считал, что этруски перебрались в Италию из Анатолии или региона Эгейского моря и что их культура имеет греческие корни. Но археологи не обнаружили достаточно доказательств в пользу этой гипотезы. Также существовали предположения, что цивилизация этрусков возникла из местного населения Италии.

Козимо Пост из Университета Тюбингена, Германия, и другие ученые решили разобраться в этом вопросе, изучая древнюю ДНК. Они собрали генетические образцы 82 человек, живших в период от 800 г. до н.э. до 1000 г. н.э. в Италии, и сравнили их с ДНК других древних людей.

Общие гены

Ученые обнаружили, что этруски имеют общий генетический профиль с латинянами, которые жили в Риме в одно и то же время, хотя эти два народа имели значительные культурные и языковые различия.

Что касается этрусского языка, который уже исчез, то он принадлежит к гипотетической языковой группе – тирренские языки, все из которых вымерли. В эту группу входят ретский язык, на котором когда-то говорили в Альпах, и лемносский язык, на котором говорили на острове Лемнос в Эгейском море. Несмотря на это ученые предполагают, что тирренские языки распространились именно из Этрурии. Но по словам ученых нужны еще дополнительные исследования.

Генетические изменения

В рамках исследования ученые также выяснили, что этрусское население подверглось значительным генетическим изменениям во времена Римской империи. Это произошло из-за переселения людей из восточного Средиземноморья в качестве рабов или солдат.

В средние века, после распада Римской империи, генетические профили снова изменились. Вероятно, это произошло из-за вторжения племен лангобардов, которые завоевали большую часть Италии и создали свое королевство, существовавшее с 568 по 774 год нашей эры.

Однако начиная с 1000 г. н.э. генетические профили жителей Италии остались более или менее неизменными.

"Похоже, что Римская империя внесла значительный вклад в генетический профиль южных европейцев, преодолев разрыв между европейским и восточно-средиземноморским населением на генетической карте Западной Евразии", — говорит Пост.

Этруски

Самые ранние свидетельства существования этрусской культуры датируются примерно 900 годом до нашей эры. Это период культуры Виллановы, которая считается самой ранней стадией этрусской цивилизации.

Цивилизация этрусков существовала до тех пор, пока не была ассимилирована римлянами. Ассимиляция началась в конце 4-го века до нашей эры в результате римско-этрусских войн. Она ускорилась с предоставлением римского гражданства в 90 г. до н.э. и завершилась в 27 г. до н.э., когда территория этрусков была включена в состав основанной Римской империи.

Этрусская культура находилась под влиянием древнегреческой культуры, начиная примерно с 750 г. до н.э., когда греки начали основывать колонии на юге Италии.

Уменьшение территории расселения этрусков было постепенным, но после 500 г. до н.э. баланс сил на Апеннинском полуострове сместился от этрусков в пользу Римской республики.

Самыми ранними известными примерами этрусской письменности являются надписи, найденные в южной Этрурии, которые датируются примерно 700 г. до н.э.

Этруски разработали систему письма, в которой используются символы, заимствованные из древнегреческого письма, но этрусский язык остается понятым лишь частично, что делает современное понимание их общества и культуры в значительной степени зависимым от гораздо более поздних и в целом неодобрительных римских и греческих источников.