Лунный дом на колесах. Автогигант создал концепт нового транспорта для колонизаторов Луны (фото)

В новом транспортном средстве для перемещений по поверхности Луны смогут жить и работать 2 человека в течение 14 дней.

Японский автопроизводитель "Тойота" и Японское космическое агентство начали разработку нового транспортного средства, которое по своей концепции напоминает дом на колесах. Лунный автомобиль под названием Lunar Cruiser, которое является прямой отсылкой к известной марке японских автомобилей, планируют отправить на Луну уже в конце этого десятилетия. По словам создателей транспортного средства, Lunar Cruiser поможет человечеству колонизировать Луну уже к 2040 году, сообщает Daily Mail.

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[ + – ] Лунный автомобиль под названием Lunar Cruiser, которое является прямой отсылкой к известной марке японских автомобилей, планируют отправить на Луну уже в конце этого десятилетия Фото: JAXA

Lunar Cruiser может помочь людям колонизировать Луну к 2040 году

Компания "Тойота" совместно с Японским космическим агентством (JAXA) начали работу по созданию нового транспортного средства для исследования Луны. В планах автопроизводителя с помощью своих автомобилей помочь людям колонизировать Луну к 2040 году, а потом и Марс.

Лунный автомобиль Lunar Cruiser, который по своим характеристикам напоминает земной дом на колесах, планируют отправить на спутник Земли уже в конце 2020-х годов. В Lunar Cruiser смогут жить и работать двое астронавтов в течение 14 дней, пока аппарат будет путешествовать по Луне. По словам Такао Сато, который возглавляет проект Lunar Cruiser в "Тойота", внутри автомобиля астронавты смогут есть, спать, общаться и работать.

[ + – ] В новом транспортном средстве для перемещений по поверхности Луны смогут жить и работать 2 человека в течении 14 дней Фото: JAXA

По заказу Тойоты, компания Gitai Japan создала специальную роботизированную руку для Lunar Cruiser. С ее помощью можно будет проводить осмотр и техническое обcлуживание лунного вездехода.

[ + – ] Компания Gitai Japan создала специальную роботизированную руку для Lunar Cruiser Фото: Daily Mail

Япония все больше интересуется Луной

В то время, как NASA готовит повторную высадку человека на Луну в ближайшем будущем, а китайские лунные аппараты активно исследуют поверхность спутника Земли, Япония активно включилась в исследование Луны.

Например, японская компания Ispace сейчас работает над созданием луноходов, и отправить их на Луну японцы планируют уже в конце этого года. А знаменитый уже на весь мир японский бизнесмен Юсаку Маэдзава, который недавно побывал на МКС, уже купил билеты на полет вокруг Луны, который обеспечит ракета компании SpaceX Илона Маска.

По словам инженера компании "Тойота" Шиничиро Нода, миссия автопроизводителя заключается в том, чтобы отправить их автомобили туда, где их еще никогда не было.

Напоминаем, что к Луне летит неуправляемая ракета Илона Маска, которая врежется в наш спутник со скоростью 9100 км/час. Стало известно, когда и где можно увидеть эту ракету.

Также Фокус писал о пяти самых ожидаемых исследованиях и миссиях в космосе. Среди этих проектов много миссий, которые направлены на исследование Луны.