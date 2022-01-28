Мечты о Луне. Пять самых ожидаемых исследований и миссий в космосе

Проекты, которые обещают стать настоящим прорывом в науке.

Колония на Луне. Миссия Artemis 1 стартует уже в этом году

[ + – ] Человечество готовится создать первую колонию на Луне

Настоящая армада космических аппаратов отправится в 2022 году на Луну. Американское космическое агентство NASA собирается отправить в первый полет корабль Orion миссии Artemis 1, которая позволит создать на Луне колонию. Но сначала космический аппарат в тестовом режиме выйдет на окололунную орбиту, а затем должен вернуться на Землю.

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NASA планирует запустить на Луну орбитальную станцию CAPSTONE, которая должна проверить и подтвердить расчетную орбиту для будущей космической станции Gateway. Последняя станет международной населенной окололунной станцией. Она тоже является частью масштабной миссии по колонизации спутника Земли.

В планах Индии – отправить на Луну луноход Chandrayaan-3. На орбиту Луны также отправится южно-корейский спутник Pathfinder Lunar Orbiter.

Токийская частная компания Ispace запустит аппарат Hakuto-R, который будет нести луноход Rashid Moon, принадлежащий Арабским Эмиратам.

Не собираются отставать в лунной гонке и американские частные компании. Astrobotic Technology и Intuitive Machines готовятся отправить на Луну инструменты для NASA, которые пригодятся агентству для лунной миссии.

Есть ли жизнь на Марсе? Новый марсоход попытается узнать

[ + – ] Марсоход будет искать следы марсианской цивилизации глубоко под поверхностью Красной планеты

В 2022 году на Марс отправится еще один марсоход, являющийся частью международной миссии ExoMars. В ней принимают участие Европейское космическое агентство и "Роскосмос".

Марсоход, названный в честь английского биофизика Розалинды Франклин, будет искать следы древней жизни на Красной планете. Основное отличие аппарата от американского марсохода Perseverance состоит в том, что планетоход оборудован уникальным буром, который поможет заглянуть на глубину до 2 м. Многие ученые считают, что только глубоко под поверхностью можно найти следы марсианской жизни.

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Ожидается, что европейский марсоход спустят на Марс с борта российской посадочной платформы "Казачок". Общая миссия должна стартовать с космодрома Байконур во второй половине лета.

Сначала запуск марсохода был запланирован на 2020 год, но миссию пришлось отложить из-за проблем с парашютами, гарантирующими безопасное приземление аппарата.

Океаны Юпитера и межпланетная станция Jupiter Icy Moon Explorer

[ + – ] Возможно, под ледяным покровом Европы скрыто огромное количество жидкой воды

В июне 2022 года Европейское космическое агентство (ЕКА) собирается запустить на Юпитер и его ледяные луны межпланетную станцию Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE). Основной целью миссии будет изучение самого Юпитера, а также его лун – Ганимеда, Европы и Каллисто – насчет наличия редких океанов.

Станция достигнет пункта назначения в 2029 году. В задачи аппарата также войдет изучение внутреннего строения и геологической активности Европы, Ганимеда и Каллисто, а также их потенциальной жизнедеятельности.

Впервые ученые получат данные о толщине ледяного покрова Европы, и, возможно, найдут интересные места на поверхности для будущих исследований. Но самое интересное в том, что JUICE может ответить на вопрос, существует ли жизнь в океанах Европы. По словам ученых, под ледяным покровом Европы есть огромное количество жидкой воды, подогреваемой гравитационным тяготением Юпитера. Миссия JUICE продлится 3,5 года.

Самый дорогой астероид: Психея

[ + – ] Астероид Психея богат металлами, приблизительная стоимость которых составляет около $10 тыс. квадриллионов

В августе 2022 года космическое агентство NASA собирается отправить в самый дорогой астероид Психея одноименный аппарат.

Кораблю "Психея" понадобится около 3,5 лет, чтобы добраться до удаленного от Земли астероида. Чтобы преодолеть огромное расстояние, аппарат будет использовать солнечную электрическую силовую установку и резервуар с ксеноном. Этот газ часто используется в автомобильных фарах и плазменных телевизорах.

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Четыре двигателя будут использовать электромагнитное поле, чтобы ускорять и выбрасывать заряженные атомы ксенона. Таким образом, будут создаваться тяга и синее свечение. В NASA отмечают, что технология для дальних полетов будет применяться впервые. Такой тяги хватит, чтобы разогнать аппарат до 300 тыс. км/ч.

Сам астероид чрезвычайно богат разными металлами, приблизительная стоимость которых составляет около $10 тыс. квадриллионов. Он находится в 370 млн км от Земли. Таким образом, аппарат доберется до Психеи в 2026 году.

Заглянуть в начало Вселенной: космический телескоп имени Джеймса Уэбба

[ + – ] Космический телескоп имени Джеймса Уэбба в 100 раз мощнее "Хаббла"

Летом 2022 года начнет работу космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который примерно в 100 раз мощнее своего предшественника "Хаббла". Стоимость нового устройства составляет $10 млрд.

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Космическому телескопу придется преодолеть около 1,6 млн км, чтобы выйти на необходимую орбиту и начать полноценную работу. Полет к этой точке займет около месяца, еще пять уйдет на развертывание всей конструкции телескопа.

В отличие от "Хаббла", телескоп имени Уэбба будет вращаться на орбите не вокруг Земли, а вокруг Солнца.

Ожидается, что с его помощью астрономы смогут увидеть свет первых звезд, образовавшихся сразу после Большого взрыва 13,8 млрд лет назад. Также телескоп Уэбба изучит атмосферу дальних экзопланет в поисках инопланетной жизни или ее строительных блоков. Кроме того, некоторые считают, что телескоп поможет ученым отыскать и объяснить темную материю — самую загадочную субстанцию во Вселенной.