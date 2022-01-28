Мрії про Місяць. П'ять найочікуваніших досліджень та місій у космосі

Проєкти, які обіцяють стати справжнім проривом у науці.

Колонія на Місяці. Місія Artemis 1

стартує вже цього року

[ + – ] Людство готується створити першу колонію на Місяці

Справжня армада космічних апаратів вирушить у 2022 році на Місяць. Американське космічне агентство NASA збирається відправити у перший політ корабель Orion місії Artemis 1, яка зрештою дозволить створити колонію на Місяці. Але спочатку космічний апарат у тестовому режимі вийде на навколомісячну орбіту, а потім має повернутися на Землю.

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NASA також планує запустити на Місяць орбітальну станцію CAPSTONE, яка повинна перевірити та підтвердити розрахункову орбіту для майбутньої космічної станції Gateway. Остання стане міжнародною населеною навколомісячною станцією. Вона теж є частиною масштабної місії з колонізації супутника Землі.

У планах Індії — відправити на Місяць місяцехід Chandrayaan-3. На орбіту Місяця також вирушить південно-корейський супутник Pathfinder Lunar Orbiter.

Токійська приватна компанія Ispace запустить апарат Hakuto-R, який нестиме місяцехід Rashid Moon, що належить Арабським Еміратам.

Не збираються відставати в місячних перегонах й американські приватні компанії. Astrobotic Technology та Intuitive Machines готуються відправити на Місяць інструменти для NASA, що стануть у нагоді агентству для місячної місії.

Чи існує життя на Марсі? Новий марсохід спробує дізнатись

[ + – ] Марсохід шукатиме сліди марсіанської цивілізації глибоко під поверхнею Червоної планети

У 2022 році на Марс вирушить ще один марсохід, який є частиною міжнародної місії ExoMars.У ній беруть участь Європейська космічна агенція та "Роскосмос".

Марсохід, названий на честь англійської біофізикині Розалінди Франклін, шукатиме сліди стародавнього життя на Червоній планеті. Основна відмінність апарату від американського марсохода Perseverance у тому, що планетохід обладнаний унікальним буром, який допоможе зазирнути на глибину до 2 м. Багато вчених вважають, що тільки глибоко під поверхнею можна знайти сліди марсіанського життя.

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Очікується, що європейський марсохід спустять на Марс із борту російської посадкової платформи "Козачок". Спільна місія має стартувати з космодрому Байконур у другій половині літа.

Спочатку запуск марсохода було заплановано на 2020 рік, але місію довелося відкласти через проблеми з парашутами, які гарантують безпечне приземлення апарата.

Океани Юпітера та міжпланетна станція Jupiter Icy Moon Explorer

[ + – ] Можливо, під льодяним покривом Європи прихована величезна кількість рідкої води

У червні 2022 року Європейське космічне агентство (ЄКА) збирається запустити на Юпітер та його крижані місяці міжпланетну станцію Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE). Основною метою місії буде вивчення самого Юпітера, а також його місяців — Ганімеда, Європи та Каллісто — щодо наявності рідких океанів.

Станція досягне пункту призначення у 2029 році. До завдань апарата також увійде вивчення внутрішньої будови та геологічної активності Європи, Ганімеда й Каллісто, а також їхньої потенційної життєдіяльності.

Вперше вчені отримають дані про товщину крижаного покриву Європи, і, можливо, знайдуть цікаві місця на поверхні для майбутніх досліджень.Але найцікавіше полягає в тому, що JUICE може відповісти на питання, чи існує життя в океанах Європи. За словами вчених, під крижаним покривом Європи є величезна кількість рідкої води, що підігрівається гравітаційним тяжінням Юпітера. Місія JUICE триватиме 3,5 роки.

Найдорожчий астероїд: Психея

[ + – ] Астероїд Психея багатий на метали, приблизна вартість яких складає $10 тис. квадрильйонів

У серпні 2022 року космічне агентство NASA збирається відправити до найдорожчого астероїду Психея однойменний апарат.

Кораблю "Психея" знадобиться близько 3,5 роки, щоб дістатися до віддаленого від Землі астероїда. Для того щоб подолати величезну відстань, апарат використовуватиме сонячну електричну силову установку та резервуар із ксеноном. Цей газ часто застосовується в автомобільних фарах та плазмових телевізорах.

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Чотири двигуни послуговуватимуться електромагнітним полем, щоб прискорювати та викидати заряджені атоми ксенону. У такий спосіб створюватимуться тяга та синє світіння. У NASA наголошують, що технологія для далеких польотів застосовуватиметься вперше. Такої тяги вистачить, щоб розігнати апарат до 300 тис. км/год.

Сам астероїд надзвичайно багатий на різні метали, приблизна вартість яких становить близько $10 тис. квадрильйонів. Він перебуває за 370 млн км від Землі. Таким чином, апарат дістанеться до Психеї у 2026 році.

Зазирнути у початок Всесвіту: космічний телескоп імені Джеймса Вебба

[ + – ] Космічний телескоп імені Джеймса Вебба у 100 разів потужніше "Хаббла"

Влітку 2022 року розпочне роботу космічний телескоп імені Джеймса Вебба, який приблизно в 100 разів потужніший за свого попередника "Хаббла". Вартість нового пристрою становить $10 млрд.

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Космічному телескопу доведеться подолати приблизно 1,6 млн км, щоб вийти на необхідну орбіту й розпочати повноцінну роботу. Політ до цієї точки займе близько місяця, ще п’ять піде на розгортання всієї конструкції телескопа.

На відміну від "Хаббла", телескоп імені Вебба обертатиметься на орбіті не навколо Землі, а навколо Сонця.

Очікується, що з його допомогою астрономи зможуть побачити світло перших зірок, які утворилися відразу після Великого вибуху 13,8 млрд років тому. Також телескоп Вебба вивчить атмосфери далеких екзопланет у пошуках інопланетного життя або його будівельних блоків. Крім того, дехто вважає, що телескоп допоможе вченим відшукати та пояснити темну матерію — найзагадковішу субстанцію у Всесвіті.