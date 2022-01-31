Місячний будинок на колесах. Автогігант створив концепт нового транспорту для колонізаторів Місяця (фото)

У новому транспортному засобі для переміщень по поверхні Місяця зможуть жити та працювати 2 особи протягом 14 днів.

Японський автовиробник "Тойота" та Японське космічне агентство розпочали розробку нового транспортного засобу, який за своєю концепцією нагадує будинок на колесах. Місячний автомобіль під назвою Lunar Cruiser, яка є прямою відсилкою до відомої марки японських автомобілів, планують відправити на Місяць уже наприкінці цього десятиліття. За словами авторів транспортного засобу, Lunar Cruiser допоможе людству колонізувати Місяць уже до 2040 року, повідомляє Daily Mail.

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[ + – ] Місячний автомобіль під назвою Lunar Cruiser, яка є прямою відсилкою до відомої марки японських автомобілів, планують відправити на Місяць вже в кінці цього десятиліття Фото: Hayabusa

Lunar Cruiser може допомогти людям колонізувати Місяць до 2040 року

Компанія "Тойота" спільно з Японським космічним агентством (JAXA) розпочали роботу зі створення нового транспортного засобу для дослідження Місяця. У планах автовиробника за допомогою своїх автомобілів допомогти людям колонізувати Місяць до 2040 року, а потім Марс.

Місячний автомобіль Lunar Cruiser, який нагадує земний будинок на колесах, планують відправити на супутник Землі вже в кінці 2020-х років. У Lunar Cruiser зможуть жити та працювати двоє астронавтів протягом 14 днів, поки апарат подорожуватиме Місяцем. За словами Такао Сато, який очолює проєкт Lunar Cruiser у "Тойоті", всередині автомобіля астронавти зможуть їсти, спати, спілкуватися та працювати.

[ + – ] У новому транспортному засобі для переміщень по поверхні Місяця зможуть жити та працювати 2 особи протягом 14 днів Фото: Hayabusa

На замовлення Toyota компанія Gitai Japan створила спеціальну роботизовану руку для Lunar Cruiser. Із її допомогою можна буде проводити огляд і технічне обслуговування місячного всюдихода.

[ + – ] Компанія Gitai Japan створила спеціальну роботизовану руку для Lunar Cruiser Фото: Daily Mail

Японія дедалі більше цікавиться Місяцем

У той час, як NASA готує повторне висадження людини на Місяць у найближчому майбутньому, а китайські місячні апарати активно досліджують поверхню супутника Землі, Японія активно включилася до дослідження Місяця.

Наприклад, японська компанія Ispace зараз працює над створенням місяцеходів, і відправити їх на Місяць японці планують уже наприкінці цього року. А відомий уже на весь світ японський бізнесмен Юсаку Маедзава, який нещодавно побував на МКС, уже купив квитки на політ навколо Місяця, який забезпечить ракета компанії SpaceX Ілона Маска.

За словами інженера компанії "Тойота" Шінічіро Нода, місія автовиробника полягає в тому, щоб відправити їхні автомобілі туди, де їх ще ніколи не було.

Нагадуємо, що до Місяця летить некерована ракета Ілона Маска, яка вріжеться в наш супутник зі швидкістю 9100 км/год. Стало відомо, коли та де можна побачити цю ракету.

Також Фокус писав про п'ять найочікуваніших досліджень і місій у космосі. Серед цих проєктів багато місій, спрямованих на дослідження Місяця.