Ученые назвали животное, которое первым достигло суши (фото)

До сих пор таким животным считались четвероногие тиктаалик или ихтиостега, однако как показало новое исследование, данное предположение было ошибочным.

Ученые до сих пор спорят о том, где именно зародилась жизнь на Земле — некоторые утверждают, что в глубоководных термальных источниках, другие считают более вероятной дарвиновскую теорию "маленького теплого пруда", пишет Discover Magazine.

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Суть теорию "маленького теплого пруда" состоит в том, что метеориты, воздействуя на небольшие водоемы с теплой или горячей водой, в конечном итоге создали самовоспроизводящиеся молекулы РНК — первые образцы органической жизни. Тем не менее, большинство из них сходятся во мнении, что сложная жизнь возникла в океанах. Но какое животное первым совершило опасную вылазку на сушу и зачем?

До сих пор такими существами считались четвероногие тиктаалик или ихтиостега. Но на самом деле членистоногие опередили их на сотни миллионов лет, причем по очень странной причине: вместо того чтобы пытаться покинуть воду, они пытались окунуться в нее обратно.

[ + – ] Четвероногое тиктаалик

Кеннет Гасс, почетный куратор отдела геологии Общественного музея Милуоки в своей работе неоднократно натыкался на упоминания о карьере в Блэкберри Хилл в штате Висконсин, который признан сокровищницей окаменелостей кембрийского периода.

У палеонтологов были три основных вопроса на эту тему: какое животное первым покинуло океан, зачем оно это сделало и когда.

"На все три вопроса мы получили ответ в Блэкберри Хилл", — отмечает Гасс.

Кто покинул океан первым и когда?

В XIX веке в канадских провинциях Онтарио и Квебеке были обнаружены следы, оставленные в приливных зонах кембрийского периода. Первоначально их относили к различным видам членистоногих, но в итоге связали с эутикарциноидами, предками губоногих и многоножек.

[ + – ] Четвероногие ихтиостега

Изначально эутикарциноиды упустили из виду. Не имея окаменелостей тел, с которыми можно было бы связать следы, большая часть научного сообщества просто потеряла к ним интерес. И только после Блэкберри Хилл заинтересованность ученых вернулась.

Необычные следы окаменелостей, найденные в 2002 году в Блэкберри Хилл геологом Джеймсом Хагадорном и его коллегами, позволили предположить, что они принадлежали членистоногому, похожему на скорпиона. Но никаких более убедительных доказательств, найдено не было.

Во время своего первого визита в 2006 году Гасс нашел окаменелость тела эутикарциноида Mosineia macnaughtoni в тех же слоях породы, которые содержали те загадочные следы окаменелостей. А два года спустя его сын Тодд Гасс нашел окаменелость Rosetta Stone: отпечатки хвоста эутикарциноида. Как выяснилось, именно Mosineia macnaughtoni оказалось первым животным, достигшем суши.

Зачем животные покинули океан?

[ + – ] Окаменелость Mosineia macnaughtoni в Блэкберри Хилл

Что касается вопроса, зачем животные покинули воду, то у Гасса и его коллег есть ответ и на этот вопрос. В кембрийский период Луна была размещена к Земле ближе, чем сейчас, поэтому приливы были очень сильными и могли проникать далеко вглубь материка.

Что примечательно, найденная Гассом окаменелость показывает, что древние членистоногие держали свой хвост необычным образом. Хотя не исключено, что они таким образом защищали свои яйца, однако свидетельств наличия гнезд или яиц так и не появилось.

Мортихнии — следы живого организма, оставленные им перед смертью, найденные в Бразилии у похожих животных, живших в ту же эпоху, предполагают более простое объяснение: животные были выброшены на берег и пытались вернуться к воде, а странное положение хвоста было результатом дезориентации.

Мощное влияние Луны на приливы и отливы могло либо создавать волны, которые затаскивали животных вглубь материка, либо оставлять их сухими и невредимыми, когда Луна пряталась. В любом случае, способность выживать вне воды давала значительное преимущество.