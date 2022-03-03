Учені назвали тварину, яка першою досягла суші (фото)

Досі такою твариною вважалися чотириногі тиктаалік або іхтіостега, проте, як показало нове дослідження, це припущення було помилковим.

Вчені досі сперечаються про те, де саме зародилося життя на Землі, — деякі стверджують, що в глибоководних термальних джерелах, інші вважають вірогіднішою дарвінівську теорію "маленького теплого ставка", пише Discover Magazine.

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Суть теорію "маленького теплого ставка" полягає в тому, що метеорити, впливаючи на невеликі водойми з теплою або гарячою водою, зрештою створили молекули РНК, що самовідтворюються, — перші зразки органічного життя. Тим не менш, більшість із них сходяться на думці, що складне життя виникло в океанах. Але яка тварина першою зробила небезпечну вилазку на сушу та навіщо?

До цих пір такими істотами вважалися чотириногі тиктаалік або іхтіостега. Але насправді членистоногі випередили їх на сотні мільйонів років, причому з дуже дивної причини: замість того, щоб намагатися залишити воду, вони намагалися поринути в неї назад.

[ + – ] Чотироногий тиктаалік

Кеннет Гасс, почесний куратор відділу геології Громадського музею Мілвокі у своїй роботі неодноразово натикався на згадки про кар'єр у Блекберрі Гілл у штаті Вісконсин, визнаний скарбницею скам'янілостей кембрійського періоду.

Палеонтологи мали три основні питання на цю тему: яка тварина першою покинула океан, навіщо вона це зробила та коли.

"На всі три питання ми отримали відповідь у Блекберрі Гілл", — зазначає Гасс.

Хто покинув океан першим і коли?

У XIX столітті в канадських провінціях Онтаріо та Квебек було виявлено сліди, залишені в приливних зонах кембрійського періоду. Спочатку їх відносили до різних видів членистоногих, але в результаті пов'язали з еутикарциноїдами, предками губоногих і багатоніжок.

[ + – ] Чотирьоногий іхтіостег

Спочатку еутикарциноїдів випустили з уваги. Не маючи скам'янілостей тіл, із якими можна було б зв'язати сліди, більшість наукової спільноти просто втратила до них інтерес. І лише після Блекберрі Гілл зацікавленість учених повернулася.

Незвичайні сліди скам'янілостей, знайдені у 2002 році в Блекберрі Гілл геологом Джеймсом Хагадорном і його колегами, дозволили припустити, що вони належали членистоногому, схожому на скорпіона. Але жодних переконливіших доказів знайдено не було.

Під час свого першого візиту у 2006 році Гасс знайшов скам'янілість тіла еутикарциноїда Mosineia macnaughtoni у тих же шарах породи, які містили загадкові сліди скам'янілостей. А через два роки його син Тодд Гасс знайшов скам'янілість Rosetta Stone: відбитки хвоста еутикарциноїда. Як з'ясувалося, саме Mosineia macnaughtoni виявилася першою твариною, яка досягла суші.

Навіщо тварини покинули океан?

[ + – ] Скам'янілість Mosineia macnaughtoni в Блекберрі Гілл

Щодо питання, навіщо тварини залишили воду, то в Гасса та його колег є відповідь і на це питання. У кембрійський період Місяць був розміщений до Землі ближче, ніж зараз, тому припливи були дуже сильними та могли проникати далеко вглиб материка.

Що примітно, знайдена Гассом скам'янілість показує, що стародавні членистоногі тримали свій хвіст незвичайним способом. Хоча не виключено, що вони таким чином захищали свої яйця, проте свідчень про наявність гнізд чи яєць так і не з'явилося.

Мортіхнії — сліди живого організму, залишені ним перед смертю, знайдені в Бразилії в схожих тварин, що жили в ту ж епоху, припускають простіше пояснення: тварини були викинуті на берег і намагалися повернутися до води, а дивне становище хвоста було результатом дезорієнтації.

Потужний вплив Місяця на припливи та відливи могло або створювати хвилі, які затягували тварин углиб материка, або залишати їх сухими та неушкодженими, коли Місяць ховався. У будь-якому випадку, здатність виживати поза водою давала значну перевагу.