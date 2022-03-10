Недосягаем для тирании. Флаг Украины отправится в космос на ракете SpaceX

Участники новой пилотируемой миссии Polaris Dawn заявили о своей поддержке нашей страны из-за вторжения России.

В первой из трех запланированных коммерческих миссий компании SpaceX под названием Polaris Dawn в космос отправится флаг Украины на борту космического корабля Crew Dragon, сообщает Space.

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Экипаж миссии Polaris Dawn, которая состоит из 4 непрофессиональных астронавтов, возглавляет американский миллиардер Джаред Айзекман. Это первая из трех запланированных коммерческих миссий Polaris и она состоится в этом году. Четверо космических туристов на борту корабля Crew Dragon выведет в космос ракета SpaceX. Вместе с собой экипаж возьмет на околоземную орбиту и украинский флаг в знак поддержки нашей страны в войне с Россией.

"Мы поддерживаем Украину и ее отважных граждан, а также всех тех, кто борется за свободу во всем мире. Экипаж Polaris Dawn доставит этот флаг в космос, который все еще недосягаем для тирании", — заявили члены экипажа новой миссии.

[ + – ] Джаред Айзекман - руководитель новой космической миссии Polaris Dawn Фото: SpaceX

Кроме Джареда Айзекмана, который уже летал в космос на корабле SpaceX в рамках миссии Inspiration4, в состав экипажа Polaris Dawn войдут:

Скотт Потит, бывший вице-президент компании Айзекмана Shift 4, который прослужил два десятилетия в ВВС США

Сара Гиллис, сотрудница компании SpaceX

Анна Менон, также сотрудница компании SpaceX

Во время полета запланирован первый в истории выход в космос непрофессионального астронавта. Как уже писал Фокус, ракета Starship выведет экипаж в космос намного дальше, чем летали предыдущие миссии.

Экипаж на борту корабля Crew Dragon будет проводить различные научные эксперименты и тестировать связь в космосе с помощью спутников Starlink на протяжении 5 дней.

Джаред Айзекман планирует принять участие и в последующих двух миссиях Polaris.

Последствия войны России с Украиной также затронули и в космос. NASA утверждает, что сотрудничество на МКС с Роскосмосом все еще продолжается. Но в России заявили, что больше не будут участвовать в совместных исследованиях на МКС. Эти действия являются ответом на западные санкции, которые были введены в ответ за вторжение РФ в нашу страну.

Как уже писал Фокус, в NASA все-таки рассматривают разные варианты, как обеспечить стабильную работу орбитальной станции без российской поддержки.

В то же время британская компания OneWeb, которая занимается развитием спутникового интернета, отказалась от запусков своих спутников на ракетах РФ с Байконура.