Недосяжний для тиранії. Прапор України вирушить у космос на ракеті SpaceX

Учасники нової пілотованої місії Polaris Dawn заявили про підтримку нашої країни через вторгнення Росії.

У першій із трьох запланованих комерційних місій компанії SpaceX під назвою Polaris Dawn до космосу вирушить прапор України на борту космічного корабля Crew Dragon, повідомляє Space.

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Екіпаж місії Polaris Dawn, що складається з чотирьох непрофесійних астронавтів, очолює американський мільярдер Джаред Айзекман. Це перша із трьох запланованих комерційних місій Polaris і вона відбудеться цього року. Чотирьох космічних туристів на борту корабля Crew Dragon виведе в космос ракета SpaceX. Разом із собою екіпаж візьме на навколоземну орбіту український прапор на знак підтримки нашої країни у війні з Росією.

"Ми підтримуємо Україну та її відважних громадян, а також усіх тих, хто бореться за свободу у всьому світі. Екіпаж Polaris Dawn доставить цей прапор до космосу, який все ще недосяжний для тиранії", — заявили члени екіпажу нової місії.

[ + – ] Джаред Айзекман – керівник нової космічної місії Polaris Dawn Фото: SpaceX

Крім Джареда Айзекмана, який уже літав у космос на кораблі SpaceX у рамках місії Inspiration4, до складу екіпажу Polaris Dawn увійдуть:

Скотт Потіт, колишній віцепрезидент компанії Айзекмана Shift 4, який прослужив два десятиліття у ВПС США

Сара Гілліс, співробітниця компанії SpaceX

Анна Менон, також співробітниця компанії SpaceX

Під час польоту заплановано перший в історії вихід до космосу непрофесійного астронавта. Як уже писав Фокус, ракета Starship виведе екіпаж у космос набагато далі, ніж літали попередні місії.

Екіпаж на борту корабля Crew Dragon проводитиме різні наукові експерименти та тестуватиме зв'язок у космосі за допомогою супутників Starlink протягом 5 днів.

Джаред Айзекман планує взяти участь у наступних двох місіях Polaris.

Наслідки війни Росії з Україною також торкнулися і космосу. NASA стверджує, що співпраця на МКС із Роскосмосом все ще триває. Але в Росії заявили, що більше не братимуть участі у спільних дослідженнях на МКС. Ці дії є відповіддю на західні санкції, які ввели у відповідь за вторгнення РФ до нашої країни.

Як уже писав Фокус, у NASA все-таки розглядають різні варіанти, як забезпечити стабільну роботу орбітальної станції без російської підтримки.

Водночас британська компанія OneWeb, яка займається розвитком супутникового інтернету, відмовилася від запусків своїх супутників на ракетах РФ із Байконура.