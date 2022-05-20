На МКС проблема. NASA приостановило выход астронавтов в открытый космос

Космическое агентство знает об этой проблеме уже давно, и она ставит под угрозу не только выходы в космос, но и жизнь астронавтов.

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NASA решило приостановить выходы в открытый космос астронавтов, которые находятся на МКС из-за того, что было обнаружено попадание воды в шлем скафандров астронавтов во время пребывания за пределами станции. Сейчас в NASA продолжают расследование подобных инцидентов, последний из которых случился с экипажем, который уже благополучно вернулся на Землю, сообщает Gizmodo.

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NASA до сих пор использует скафандры, которым уже более 40 лет. Еще в 2013 году был зафиксирован один из первых случаев попадания воды в скафандр астронавта во время выхода в открытый космос. Тогда астронавт Лука Пармитано сообщил на Землю о том, что в его шлем попало 1,5 литра воды. Из-за этого ему пришлось досрочно завершить свой выход в открытый космос.

"Я почувствовал, как вода попала на мои наушники, я думал, что могу потерять связь. Влага покрыла переднюю часть шлема, я почти ничего не видел. Хуже всего было то, что вода попала даже мне в нос, когда я летел обратно к шлюзу МКС", — сообщил тогда итальянский астронавт.

[ + – ] NASA до сих пор использует скафандры, которым уже более 40 лет. Еще в 2013 году был зафиксирован один из первых случаев попадания воды в скафандр астронавта во время выхода в открытый космос Фото: NASA

Еще один случай опасной утечки воды произошел в 2015 году, когда американский астронавт Терри Вертс заметил попадание влаги в свой шлем, но уже после завершения выхода в открытый космос.

Очередной случай попадания влаги в шлем скафандра астронавта NASA произошел в конце марта 2022 года. Тогда астронавты Раджа Чари и Матиас Маурер проводили ремонтные работы на МКС во время очередного выхода в космос. В конце своего выхода в космос, который длился 7 часов Маурер заметил скопление воды в шлеме и сообщил об этом на Землю. Но в NASA тогда ответили, что эта проблема не представляет угрозу для его жизни.

[ + – ] Матиас Маурер заметил скопление воды в шлеме и сообщил об этом на Землю. Но в NASA тогда ответили, что эта проблема не представляет угрозу для его жизни Фото: NASA

Этим астронавтам, как и двум их коллегам по МКС действительно повезло, и они, как уже писал Фокус, благополучно вернулись на Землю 6 мая 2022 года на борту космического корабля Crew Dragon.

В связи с тем, что случаи попадания влаги в шлем скафандров участились, в NASA решили пока приостановить все выходы в открытый космос. Специальная консультативная группа сейчас проводит расследование всех известных инцидентов.

В американском космическом агентстве действительно обеспокоены этой проблемой, ведь стареющие скафандры могут уже представлять угрозу для жизни астронавтов. В NASA считают, что эти скафандры возможно уже нельзя использовать и пришло время заменить их на более новые модели. Сейчас продолжается разработка новых космических костюмов, первую версию которых представили еще в 2019 году. Они предназначены не только для работы на МКС, но и для полетов на Луну. Фокус уже писал о том, что прошли успешные испытания этих новых космических костюмов.

Но, как всегда проблемы с финансированием вынудили NASA продлить срок службы старых скафандров до 2028 года.

[ + – ] Сейчас продолжается разработка новых космических костюмов, первую версию которых представили еще в 2019 году. Они предназначены не только для работы на МКС, но и для полетов на Луну. Но, как всегда проблемы с финансированием вынудили NASA продлить срок службы старых скафандров до 2028 года Фото: NASA

Также согласно отчету NASA, многие нынешние скафандры уже непригодны для использования и полностью функциональными остались лишь 18 скафандров, которые находятся на МКС.

"Наше расследование продолжается, мы должны оценить степень риска, которую представляют скафандры, которые есть у астронавтов на МКС. Мы считаем, что пока эти скафандры нельзя использовать для выходов в открытый космос, а потому все запланированные действия вне МКС приостановлены. Мы ждем результатов расследования", — говорит Сьюзан Хелмс, бывший астронавт NASA, которая входит в специальную консультативную группу по безопасности полетов в космос.

По словам представителей NASA, для того чтобы понять в чем заключается проблема со скафандрами, их нужно тщательно изучить на Земле. Поэтому неисправные скафандры вернутся с МКС на Землю на борту космического корабля SpaceX Dragon в начале июня 2022 года.

[ + – ] Неисправные скафандры вернуться с МКС на Землю на борту космического корабля SpaceX Dragon в начале июня 2022 года Фото: wikipedia

"До того, как мы не узнаем в чем проблема, нам придется выбирать какой риск выше: риск выхода в открытый космос для жизни астронавта из-за неисправного скафандра, или риск не выйти в открытый космос и не отремонтировать МКС. Это сложный выбор", — говорит представитель NASA Дана Вайгель.

Фокус уже писал о том, что в прошлом году астронавт NASA Марк Ванде Хай не смог выйти в открытый космос. Но тогда проблема была связана не со скафандром, а с самим астронавтом.

Также Фокус писал о том, что в NASA уже определились с тем, когда МКС окончательно закончит свою работу на орбите.

Также Фокус писал о том, что на самом деле может случится с астронавтом в открытом космосе, если у него будет поврежден скафандр.