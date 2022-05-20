На МКС проблема. NASA призупинило вихід астронавтів у відкритий космос

Космічне агентство знає про цю проблему вже давно, і вона ставить під загрозу не лише виходи в космос, а й життя астронавтів.

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NASA вирішило призупинити виходи у відкритий космос астронавтів, які знаходяться на МКС через те, що виявлено попадання води в шолом скафандрів астронавтів під час перебування за межами станції. Зараз у NASA продовжують розслідування таких інцидентів, останній з яких трапився з екіпажем, який вже щасливо повернувся на Землю, повідомляє Gizmodo.

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NASA досі використовує скафандри, яким вже понад 40 років. Ще у 2013 році зафіксований один із перших випадків попадання води до скафандра астронавта під час виходу у відкритий космос. Тоді астронавт Лука Пармітано повідомив на Землю про те, що в його шолом потрапило 1,5 літра води. Через це йому довелося достроково завершити свій вихід у відкритий космос.

Я відчув, як вода потрапила на мої навушники, я думав, що можу втратити зв'язок. Волога покрила передню частину шолома, я майже нічого не бачив. Найгірше те, що вода попала мені навіть у ніс, коли я летів назад до шлюзу МКС", — повідомив тоді італійський астронавт.

[ + – ] NASA досі використовує скафандри, яким вже понад 40 років. Ще у 2013 році зафіксований один із перших випадків попадання води в скафандр астронавта під час виходу у відкритий космос Фото: NASA

Ще один випадок небезпечного витоку води стався у 2015 році, коли американський астронавт Террі Віртс помітив попадання вологи у свій шолом, але вже після завершення виходу у відкритий космос.

Ще один випадок попадання вологи в шолом скафандра астронавта NASA стався наприкінці березня 2022 року. Тоді астронавти Раджа Чарі та Маттіас Маурер проводили ремонтні роботи на МКС під час чергового виходу до космосу. Наприкінці свого виходу в космос, який тривав 7 годин, Маурер помітив скупчення води в шоломі й повідомив про це на Землю. Але в NASA тоді відповіли, що ця проблема не загрожує його життю.

[ + – ] Маттіас Маурер помітив скупчення води в шоломі і повідомив про це Землю. Але в NASA тоді відповіли, що ця проблема не загрожує його життю Фото: NASA

Цим астронавтам, як і двом їхнім колегам з МКС, дійсно пощастило, і вони, як уже писав Фокус, щасливо повернулися на Землю 6 травня 2022 року на борту космічного корабля Crew Dragon.

У зв'язку з тим, що випадки попадання вологи в шолом скафандрів почастішали, у NASA вирішили поки призупинити всі виходи у відкритий космос. Спеціальна консультативна група наразі проводить розслідування всіх відомих інцидентів.

В американському космічному агентстві дійсно стурбовані цією проблемою, адже скафандри, що старіють, можуть уже становити загрозу для життя астронавтів. У NASA вважають, що ці скафандри можливо вже не можна використовувати й настав час замінити їх на нові моделі. Наразі триває розробка нових космічних костюмів, першу версію яких представили ще у 2019 році. Вони призначені не тільки для роботи на МКС, а й для польотів на місяць. Фокус вже писав про те, що пройшли успішні випробування цих нових космічних костюмів.

Але, як завжди, проблеми з фінансуванням змусили NASA продовжити термін служби старих скафандрів до 2028 року.

[ + – ] Наразі триває розробка нових космічних костюмів, першу версію яких представили ще у 2019 році. Вони призначені не тільки для роботи на МКС, а й для польотів на місяць. Але, як завжди, проблеми з фінансуванням змусили NASA продовжити термін служби старих скафандрів до 2028 року Фото: NASA

Також згідно зі звітом NASA, багато нинішніх скафандрів вже непридатні для використання і повністю функціональними залишилися лише 18 скафандрів, що знаходяться на МКС.

"Наше розслідування триває, ми повинні оцінити рівень ризику, який представляють скафандри, які є в астронавтів на МКС. Ми вважаємо, що поки ці скафандри не можна використовувати для виходів у відкритий космос, а тому всі заплановані дії поза МКС призупинені. Ми чекаємо на результати розслідування", — каже Сьюзан Гелмс, колишня астронавтка NASA, яка входить до спеціальної консультативної групи з безпеки польотів у космос.

За словами представників NASA, щоб зрозуміти, в чому полягає проблема зі скафандрами, їх потрібно ретельно вивчити на Землі. Тому несправні скафандри повернуть із МКС на Землю на борту космічного корабля SpaceX Dragon на початку червня 2022 року.

[ + – ] Несправні скафандри повернуть із МКС на Землю на борту космічного корабля SpaceX Dragon на початку червня 2022 року Фото: wikipedia

"До того, як ми не дізнаємося в чому проблема, нам доведеться вибирати який ризик вищий: ризик виходу у відкритий космос для життя астронавта через несправний скафандр або ризик не вийти у відкритий космос і не відремонтувати МКС. Це складний вибір", — каже представниця NASA Дана Вайгель.

Фокус вже писав про те, що минулого року астронавт NASA Марк Ванде Хай не зміг вийти у відкритий космос. Але тоді проблема була пов'язана не зі скафандром, а із самим астронавтом.

Також Фокус писав про те, що в NASA вже визначилися, коли МКС остаточно закінчить свою роботу на орбіті.

Також Фокус писав про те, що насправді може статися з астронавтом у відкритому космосі, якщо в нього буде пошкоджений скафандр.