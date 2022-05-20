На МКС проблема. NASA призупинило вихід астронавтів у відкритий космос
Космічне агентство знає про цю проблему вже давно, і вона ставить під загрозу не лише виходи в космос, а й життя астронавтів.
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NASA вирішило призупинити виходи у відкритий космос астронавтів, які знаходяться на МКС через те, що виявлено попадання води в шолом скафандрів астронавтів під час перебування за межами станції. Зараз у NASA продовжують розслідування таких інцидентів, останній з яких трапився з екіпажем, який вже щасливо повернувся на Землю, повідомляє Gizmodo.
NASA досі використовує скафандри, яким вже понад 40 років. Ще у 2013 році зафіксований один із перших випадків попадання води до скафандра астронавта під час виходу у відкритий космос. Тоді астронавт Лука Пармітано повідомив на Землю про те, що в його шолом потрапило 1,5 літра води. Через це йому довелося достроково завершити свій вихід у відкритий космос.
Я відчув, як вода потрапила на мої навушники, я думав, що можу втратити зв'язок. Волога покрила передню частину шолома, я майже нічого не бачив. Найгірше те, що вода попала мені навіть у ніс, коли я летів назад до шлюзу МКС", — повідомив тоді італійський астронавт.
Ще один випадок небезпечного витоку води стався у 2015 році, коли американський астронавт Террі Віртс помітив попадання вологи у свій шолом, але вже після завершення виходу у відкритий космос.
Ще один випадок попадання вологи в шолом скафандра астронавта NASA стався наприкінці березня 2022 року. Тоді астронавти Раджа Чарі та Маттіас Маурер проводили ремонтні роботи на МКС під час чергового виходу до космосу. Наприкінці свого виходу в космос, який тривав 7 годин, Маурер помітив скупчення води в шоломі й повідомив про це на Землю. Але в NASA тоді відповіли, що ця проблема не загрожує його життю.
Цим астронавтам, як і двом їхнім колегам з МКС, дійсно пощастило, і вони, як уже писав Фокус, щасливо повернулися на Землю 6 травня 2022 року на борту космічного корабля Crew Dragon.
У зв'язку з тим, що випадки попадання вологи в шолом скафандрів почастішали, у NASA вирішили поки призупинити всі виходи у відкритий космос. Спеціальна консультативна група наразі проводить розслідування всіх відомих інцидентів.
В американському космічному агентстві дійсно стурбовані цією проблемою, адже скафандри, що старіють, можуть уже становити загрозу для життя астронавтів. У NASA вважають, що ці скафандри можливо вже не можна використовувати й настав час замінити їх на нові моделі. Наразі триває розробка нових космічних костюмів, першу версію яких представили ще у 2019 році. Вони призначені не тільки для роботи на МКС, а й для польотів на місяць. Фокус вже писав про те, що пройшли успішні випробування цих нових космічних костюмів.
Але, як завжди, проблеми з фінансуванням змусили NASA продовжити термін служби старих скафандрів до 2028 року.
Також згідно зі звітом NASA, багато нинішніх скафандрів вже непридатні для використання і повністю функціональними залишилися лише 18 скафандрів, що знаходяться на МКС.
"Наше розслідування триває, ми повинні оцінити рівень ризику, який представляють скафандри, які є в астронавтів на МКС. Ми вважаємо, що поки ці скафандри не можна використовувати для виходів у відкритий космос, а тому всі заплановані дії поза МКС призупинені. Ми чекаємо на результати розслідування", — каже Сьюзан Гелмс, колишня астронавтка NASA, яка входить до спеціальної консультативної групи з безпеки польотів у космос.
За словами представників NASA, щоб зрозуміти, в чому полягає проблема зі скафандрами, їх потрібно ретельно вивчити на Землі. Тому несправні скафандри повернуть із МКС на Землю на борту космічного корабля SpaceX Dragon на початку червня 2022 року.
"До того, як ми не дізнаємося в чому проблема, нам доведеться вибирати який ризик вищий: ризик виходу у відкритий космос для життя астронавта через несправний скафандр або ризик не вийти у відкритий космос і не відремонтувати МКС. Це складний вибір", — каже представниця NASA Дана Вайгель.
Фокус вже писав про те, що минулого року астронавт NASA Марк Ванде Хай не зміг вийти у відкритий космос. Але тоді проблема була пов'язана не зі скафандром, а із самим астронавтом.
Також Фокус писав про те, що в NASA вже визначилися, коли МКС остаточно закінчить свою роботу на орбіті.
Також Фокус писав про те, що насправді може статися з астронавтом у відкритому космосі, якщо в нього буде пошкоджений скафандр.