Друзья познаются в кишечных бактериях. Ученые обнаружили, что делает нас здоровее

Исследование показывает, что действительно хорошие приятельские отношения делают наш кишечный микробиом более здоровым.

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Давно известно, что социальные связи играют важную роль для здоровья и социального благополучия животных, в том числе людей и других приматов. Однако в последнее время появляется все больше доказательств того, что кишечный микробиом играет ключевую роль в нашем физическом и психическом здоровье, а бактерии могут передаваться социально, например, через прикосновение, пишет PHYS.org.

В новом исследовании под руководством научного сотрудника факультета экспериментальной психологии и факультета психиатрии Оксфордского университета Катерина Джонсон с коллегами сосредоточились на изучении того, как дружба влияет на кишечный микробиом приматов.

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В ходе исследования ученые обнаружили, что более общительные макак-резусы (Macaca mulatta) имеют большее количество полезных кишечных бактерий и меньшее количество потенциально опасных — болезнетворных бактерий.

Ученые сосредоточились на изучении одной социальной группы, состоящей из 38 макак-резусов — 22 самца и 16 самок в возрасте от 6 до 20 лет, проживающих на острове Кайо-Сантьяго у восточного побережья Пуэрто-Рико. За год наблюдений ученые собрали более полусотни незагрязненных образцов стула этой группы.

Исследователи измерили меру социальной связи исходя из времени, которое макак-резус тратил на уход за собой или кем-то из группы, а также количество ее или его партнеров по уходу. По словам соавтора исследования Карли Уотсон из Института когнитивных наук Университета Колорадо в Боулдере, макаки — весьма социальные животные, а уход они используют в качестве способа завязывать и поддерживать дружеские отношения. Именно поэтому ученые использовали уход за шерстью в качестве индикатора социальных взаимодействий.

В ходе исследования ученые изучили данные о последовательности ДНК из образцов стула, а после проанализировали состав и разнообразие кишечного биома приматов и сравнили их с социальными связями. Результаты исследования показали, что у более общительных обезьян больше "хороших" и меньше "плохих" микробов. Например, у менее общительных обезьян чаще встречались бактерии Streptococcus, которые у людей способны вызвать такие заболевания, как острый фарингит или пневмония.

Ученые попытались понять причину и следствие подобного феномена. Исследователи считают, что связь между социальным поведением и обилием "хороших" микробов может быть результатом социальной передачи микробов, в случае макак-резус — во время ухода за шерстью. Команда также предполагает, что недостаток общения может вызывать у приматов больший стресс, который в свою очередь влияет на обилие "плохих" микробов.

Так или иначе, однако ученые уверены, что данное исследование имеет огромное значение, особенно в мире, где люди все чаще предпочитают виртуальное общение живому. Исследователи считают, что важно понимать, что во время живого общения мы развиваемся не только в социальном мире, но и микробном.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что на отношения между людьми влияют запахи — именно они подсказывают нам, стоит ли дружить с человеком.