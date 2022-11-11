Друзья познаются в кишечных бактериях. Ученые обнаружили, что делает нас здоровее
Исследование показывает, что действительно хорошие приятельские отношения делают наш кишечный микробиом более здоровым.
Давно известно, что социальные связи играют важную роль для здоровья и социального благополучия животных, в том числе людей и других приматов. Однако в последнее время появляется все больше доказательств того, что кишечный микробиом играет ключевую роль в нашем физическом и психическом здоровье, а бактерии могут передаваться социально, например, через прикосновение, пишет PHYS.org.
В новом исследовании под руководством научного сотрудника факультета экспериментальной психологии и факультета психиатрии Оксфордского университета Катерина Джонсон с коллегами сосредоточились на изучении того, как дружба влияет на кишечный микробиом приматов.
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В ходе исследования ученые обнаружили, что более общительные макак-резусы (Macaca mulatta) имеют большее количество полезных кишечных бактерий и меньшее количество потенциально опасных — болезнетворных бактерий.
Ученые сосредоточились на изучении одной социальной группы, состоящей из 38 макак-резусов — 22 самца и 16 самок в возрасте от 6 до 20 лет, проживающих на острове Кайо-Сантьяго у восточного побережья Пуэрто-Рико. За год наблюдений ученые собрали более полусотни незагрязненных образцов стула этой группы.
Исследователи измерили меру социальной связи исходя из времени, которое макак-резус тратил на уход за собой или кем-то из группы, а также количество ее или его партнеров по уходу. По словам соавтора исследования Карли Уотсон из Института когнитивных наук Университета Колорадо в Боулдере, макаки — весьма социальные животные, а уход они используют в качестве способа завязывать и поддерживать дружеские отношения. Именно поэтому ученые использовали уход за шерстью в качестве индикатора социальных взаимодействий.
В ходе исследования ученые изучили данные о последовательности ДНК из образцов стула, а после проанализировали состав и разнообразие кишечного биома приматов и сравнили их с социальными связями. Результаты исследования показали, что у более общительных обезьян больше "хороших" и меньше "плохих" микробов. Например, у менее общительных обезьян чаще встречались бактерии Streptococcus, которые у людей способны вызвать такие заболевания, как острый фарингит или пневмония.
Ученые попытались понять причину и следствие подобного феномена. Исследователи считают, что связь между социальным поведением и обилием "хороших" микробов может быть результатом социальной передачи микробов, в случае макак-резус — во время ухода за шерстью. Команда также предполагает, что недостаток общения может вызывать у приматов больший стресс, который в свою очередь влияет на обилие "плохих" микробов.
Так или иначе, однако ученые уверены, что данное исследование имеет огромное значение, особенно в мире, где люди все чаще предпочитают виртуальное общение живому. Исследователи считают, что важно понимать, что во время живого общения мы развиваемся не только в социальном мире, но и микробном.
Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что на отношения между людьми влияют запахи — именно они подсказывают нам, стоит ли дружить с человеком.