Невезучая миссия Artemis 1. У космического аппарата NASA с солнечным парусом возникли проблемы

Космический аппарат, предназначенный для исследования астероидов, пока не вышел на связь с Землей.

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Новый аппарат NASA под названием NEA Scout отправился в космос еще на прошлой неделе в рамках лунной миссии Artemis 1. Этот небольшой космический аппарат оснащен солнечным парусом для получения энергии и должен исследовать околоземные астероиды, но до сих пор ученые не смогли установить с ним связь, пишет Space.

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Космический аппарат NEA Scout был одним из нескольких научных аппаратов, которые отправились в космос вместе с космическим кораблем Orion на борту ракеты-носителя SLS еще 16 ноября. Эта миссия имеет название Artemis 1 и космический корабль Orion успешно выполняет поставленные перед ним задачи во время путешествия вокруг Луны. Фокус уже писал о том, что NASA показало фотографии обратной стороны Луны, которые сделал Orion. Фокус также писал о том, что с этим космическим кораблем ученые не могли установить связь, но вскоре эта проблема решилась.

Но аппарат NEA Scout, который оснащен солнечным парусом для получения энергии, до сих пор не вышел на связь с Землей. Согласно заявлению NASA, этот аппарат успешно отделился от верхней ступни ракеты и полетел в нужном направлении к первому астероиду в рамках своей научной миссии. Но что-то с ним произошло, раз он не выходит на связь. И сейчас команда этой миссии пытается разобраться с проблемой.

Согласно заявлению NASA, еще есть шанс установить связь с аппаратом, который упакован в огромный солнечный парус площадью 86 км.м. По плану, NEA Scout должен был развернуть свой парус в начале декабря, чтобы солнечная энергия помогла ему добраться к первому целевому астероиду. Но ученые на Земле послали команду аппарату развернуть свой парус уже сейчас, ведь таким образом его можно будет увидеть в наземные телескопы. Если аппарат примет сигнал и выполнит команду, это облегчит жизнь ученым, и они смогут точно знать, где он находится, чтобы попытаться решить возникшую проблему.

[ + – ] Согласно заявлению NASA, еще есть шанс установить связь с аппаратом, который упакован в огромный солнечный парус площадью 86 км.м Фото: NASA

NEA Scout — это не единственный аппарат миссии Artemis 1, у которого возникли трудности во время полета в космосе. Фокус уже писал о том, что японский посадочный аппарат OMOTENASHI так и не долетел до Луны, чтобы осуществить приземление на ее поверхности. Данная миссия уже прекращена. Еще один аппарат, но этот раз от NASA, под названием LunaH-Map, не выполнил важный запуск двигателя, когда пролетел возле Луны. Но этот аппарат для исследования поверхности нашего спутника еще имеет шанс вернутся в строй и продолжить миссиию.

В NASA заявили, что ученые были готовы к тому, что маленькие космические аппараты могут не пережить полет, в отличие от космического корабля Orion, который намного крупнее и имеет больше шансов выжить в космосе. Другие космические аппараты, запущенные в рамках миссии Artemis 1, которые будут исследовать Луну, пока что находятся в рабочем состоянии и уже совершили первое вращение вокруг нашего спутника.

Если же с NEA Scout все будет в порядке, то это будет первый космический аппарат с солнечным парусом, который покинул околоземную орбиту. Фокус уже писал о том, что что тестовый аппарат с такой же технологией недавно завершил свой трехлетний полет вокруг Земли.

Если все пойдет по плану, то NEA Scout должен подлететь к астероиду 2020 GE и исследовать его. Это будет первый в истории случай, когда астероид посетил крошечный космический аппарат.