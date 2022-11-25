Невдала місія Artemis 1. У космічного апарата NASA із сонячним вітрилом виникли проблеми

Космічний апарат, призначений для дослідження астероїдів, поки не вийшов на зв'язок із Землею.

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Новий апарат NASA під назвою NEA Scout вирушив у космос ще минулого тижня в межах місячної місії Artemis 1. Цей невеликий космічний апарат оснащений сонячним вітрилом для отримання енергії і має досліджувати навколоземні астероїди, але досі вчені не змогли встановити зв'язок із ним, пише Space.

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Космічний апарат NEA Scout був одним із кількох наукових апаратів, які вирушили в космос разом із космічним кораблем Orion на борту ракети-носія SLS ще 16 листопада. Ця місія має назву Artemis 1 і космічний корабель Orion успішно виконує поставлені перед ним завдання під час подорожі навколо Місяця. Фокус уже писав про те, що NASA показало фото зворотного боку Місяця, які зробив Orion. Фокус також писав про те, що з цим космічним кораблем учені не могли встановити зв'язок, але невдовзі ця проблема вирішилася.

Але апарат NEA Scout, оснащений сонячним вітрилом для отримання енергії, досі не вийшов на зв'язок із Землею. Згідно із заявою NASA, цей апарат успішно відокремився від верхнього ступеня ракети та полетів у потрібному напрямку до першого астероїда в межах своєї наукової місії. Але щось з ним сталося, якщо він не виходить на зв'язок. І зараз команда цієї місії намагається розібратися з проблемою.

Згідно із заявою NASA, є ще шанс встановити зв'язок з апаратом, який упакований у величезне сонячне вітрило площею 86 км. За планом, NEA Scout мав розгорнути своє вітрило на початку грудня, щоб сонячна енергія допомогла йому дістатися першого цільового астероїда. Але вчені на Землі відправили команду апарату розгорнути своє вітрило вже зараз, адже так його можна буде побачити наземні телескопи. Якщо апарат прийме сигнал і виконає команду, це полегшить життя вченим, і вони зможуть точно знати, де він знаходиться, щоб спробувати вирішити проблему.

[ + – ] Згідно із заявою NASA, ще є шанс встановити зв'язок з апаратом, який упакований у величезне сонячне вітрило площею 86 км Фото: NASA

NEA Scout — це не єдиний апарат місії Artemis 1, у якого виникли проблеми під час польоту в космосі. Фокус уже писав про те, що японський посадковий апарат OMOTENASHI так і не долетів до Місяця, щоб здійснити приземлення на його поверхні. Цю місію вже припинено. Ще один апарат, але цього разу від NASA під назвою LunaH-Map не виконав важливий запуск двигуна, коли пролетів біля Місяця. Але цей апарат для дослідження поверхні нашого супутника ще має шанс повернутися у стрій і продовжити місію.

У NASA заявили, що вчені були готові до того, що маленькі космічні апарати можуть не пережити політ, на відміну від космічного корабля Orion, який є набагато більшим і має більше шансів вижити в космосі. Інші космічні апарати, запущені в межах місії Artemis 1, які досліджуватимуть Місяць, поки що перебувають у робочому стані й уже здійснили перше обертання навколо нашого супутника.

Якщо з NEA Scout усе буде гаразд, то це буде перший космічний апарат із сонячним вітрилом, який залишив навколоземну орбіту. Фокус уже писав про те, що тестовий апарат із такою ж технологією нещодавно завершив свій трирічний політ навколо Землі.

Якщо все піде за планом, NEA Scout повинен підлетіти до астероїда 2020 GE і дослідити його. Це буде перший випадок, коли астероїд відвідав крихітний космічний апарат.