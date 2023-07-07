Ни в коем случае не прыгать и не смотреть вверх: ученые объяснили, как ходить по астероиду

Планетологи объяснили, какие опасности будут подстерегать астронавтов на поверхности астероидов.

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Еще в сентябре 2022 года космическое агентство NASA успешно провело миссию DART по изменению орбиты астероида. По сути, космический аппаратов врезался в астероид, доказав, что кинетическое воздействие способно перенаправлять астероиды, которые в будущем могут грозить Земле, пишет Space.com.

В рамках миссии на Землю также были отправлены уникальные снимки с поверхности самого астероида Диморфа, который является спутником более крупного астероида Дидима. Полученные данные с поверхности астероида позволили ученым крайне детально представить, какой была бы высадка человека на астероид.

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Планетолог из Европейского космического агентства (ЕКА) Наоми Мердок говорит, что первой проблемой будут валуны на поверхности Диморфа, размер которых в среднем составляет около 170 метров.

"Валуны на поверхности Диморфа намного больше, чем могут показаться на снимках. На самом деле самые крупные из них размером с дом. Перемещение по таким валунам, очевидно, потребует больше лазания и прыжков, чем ходьбы", — говорит Мердок.

Второй вопрос заключается в том, смогли бы астронавты ходить по поверхности астероида или увязли бы в ней. Когда миссия NASA OSIRIS-REx добралась до астероида Бенну в 2020 году выяснилось, что одна из опор спускаемого аппарата провалилась под поверхность астероида. Дело в том, что Бенну – это астероид из кучи щебня, который настолько рыхлый, что больше напоминает детский бассейн, заполненный шариками.

Фото: NASA

"Многое будет зависеть от того, насколько твердая поверхность астероида. На астероиде Бенну, который уже посетил аппарат OSIRIS-REx, вы явно утонете, если приземление будет слишком жестким", — отмечает директор по исследованиям Обсерватории Лазурного берега Патрик Мишель.

Другая проблема, которая будет подстерегать астронавтов на поверхности, заключается в гравитации. Очень важно, чтобы люди смогли уверенно стоять на космическом камне. На космическом теле с меньшей массой может оказаться недостаточно гравитации, чтобы удержать астронавта на поверхности. Например, гравитация Диморфа равняется всего одной миллионной от земной.

По словам ученых, прыжка вверх со скоростью всего 6 см в секунду хватит, чтобы отправить астронавта на орбиту астероида, который он исследует.

"Прыгните слишком сильно, и вы можете больше никогда не вернуться на поверхность, потому как вы можете превысить местную скорость убегания или вторую космическую скорость (наименьшая скорость, которую необходимо придать объекту для преодоления гравитационного притяжения, — ред.). Кроме того, в условиях сверхнизкой гравитации очень легко сдвинуть грунт, вызвав лавину из камней", — предупреждает Мердок.

Астронавтам для безопасного передвижения по поверхности астероида видимо, придется использовать шипы или "кошки", как у альпинистов. В качестве альтернативы можно разработать систему, которая позволит астронавтам скользить по поверхности астероида. Но такой метод также требует большой осторожности.

"Вам придется избегать всеми доступными способами близкого контакта с камнями на поверхности, поскольку их края будут невероятно острыми. Ни вода, ни ветер никогда не сглаживали форму камней на астероидах. В дополнение к этому, ваш вес сместится примерно на 10-20% в зависимости от вашего местонахождения на Диморф, из-за приливных сил родительского астероида Дидима", — говорит планетолог.

И напоследок астронавтам придется справляться с головокружительным эффектом постоянного смещения неба над ними. Это может оказаться настоящей проблемой при изучении Диморфа после того, как в него врезался космический аппарат NASA.

"Скорее всего, приливные силы не давали Диморфу вращаться до удара аппарата DART, но теперь космическое тело либо вращается, либо раскачивается из стороны в сторону пока вращается вокруг Дидима", — говорят ученые.

Может пройти достаточно много времени, прежде чем астронавты действительно смогут высадиться на Диморф или любой другой астероид. Но следующая миссия DART скоро снова отправит несколько аппаратов для дальнейшего наблюдения за Диморфом.