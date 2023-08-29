Обнаруживают опасные бактерии менее чем за секунду. Созданы крохотные бусы-анализаторы

С помощью этих маленьких бусинок ученым удалось совершить гигантский рывок в сфере эпидемиологического контроля, позволив проводить молниеносный анализ образцов.

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В наше время, когда микробы и бактерии таятся на каждом углу, забор образцов воды, крови и много чего на анализ, это обыденная процедура. Но главная проблема кроется в сроках отправки, получения образца, проведения анализа и отправки результата. Порой на это просто нет времени и результаты нужны в этот же день. Но ученые из Массачусетского технологического института работают над ускоренным решением проблемы с помощью крошечных магнитных бусинок-анализаторов, известных как Dynabeads, пишет MIT News.

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Dynabeads существуют еще с 1976 года. Это очень маленькие магнитные шарики. Когда эти шарики помещают в жидкость, например в кровь или воду, они могут прилипать к определенным объектам, например к вирусам или бактериям. Это происходит потому, что внешняя поверхность шариков покрыта специальным материалом, называемым антителом. Антитела подобны природным липучкам — они прилипают к очень специфическим целям, на которые их можно настроить.

Самое замечательное, что, когда эти бусинки прилипают к чему-то, например, к вредоносной бактерии, ученые могут с помощью магнита вытащить их и посмотреть, что же они поймали. Но до сих пор этот метод был довольно медленным.

Группа ученых из Массачусетского технологического института под руководством профессоров Лозы Тадессе и Рохита Карника открыла более быстрый способ проверки того, что поймали бусинки. Они используют метод, называемый рамановской спектроскопией. Это все равно что светить фонариком в темной комнате и смотреть на тени. Эти бусины рассеивают свет уникальным образом. Этот уникальный световой рисунок, известный как рамановская сигнатура, подсказывает ученым, поймали ли бусинки что-то вредное, и они могут увидеть это менее чем за секунду.

Профессор Карник объясняет, что сейчас они создают инструмент, который может отличить бусины, не поймавшие ничего, от бусин, поймавших что-то. Если этот инструмент увидит световой рисунок от бусинок, на которые попали вредные бактерии, он предупредит пользователя о том, что в образце есть что-то опасное.

В лаборатории уже опробовали этот метод и обнаружили в воде опасную бактерию под названием Salmonella всего за полсекунды, что невероятно быстро по сравнению с традиционными методами анализа и обнаружения вредных бактерий.

Возможность быстро определить наличие опасных микроорганизмов в воде или крови очень важна. Профессор Тадессе отмечает, что даже несколько вредных микроорганизмов могут вызвать у нас заболевания, а в случае с зараженной водой в общем доступе, вызвать целые вспышки инфекций в населенных пунктах. Новый метод позволяет быстро получить ответы на вопросы наличия опасных микробов и бактерий в образце, тем самым являясь потенциальным спасением от мучительных заболеваний и даже смерти для миллионов людей, а также для экономики, которая часто страдает от массовых вспышек подобных недугов. Благодаря их новому открытию мы сможем получить эти ответы быстрее, чем когда-либо прежде, улучшив качество нашей повседневной жизни и безопасность в разы.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.