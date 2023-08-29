Виявляють небезпечні бактерії менш ніж за секунду. Створено крихітні намиста-аналізатори

За допомогою цих маленьких намистин вченим вдалося зробити гігантський ривок у сфері епідеміологічного контролю, дозволивши проводити блискавичний аналіз зразків.

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У наш час, коли мікроби та бактерії таяться на кожному кроці, забір зразків води, крові та багато чого на аналіз, це буденна процедура. Але головна проблема криється в термінах відправки, отримання зразка, проведення аналізу і відправки результату. Часом на це просто немає часу і результати потрібні цього ж дня. Але вчені з Массачусетського технологічного інституту працюють над прискореним вирішенням проблеми за допомогою крихітних магнітних намистин-аналізаторів, відомих як Dynabeads, пише MIT News.

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Dynabeads існують ще з 1976 року. Це дуже маленькі магнітні кульки. Коли ці кульки поміщають у рідину, наприклад, у кров або воду, вони можуть прилипати до певних об'єктів, наприклад, до вірусів або бактерій. Це відбувається тому, що зовнішня поверхня кульок вкрита спеціальним матеріалом, званим антитілом. Антитіла подібні до природних липучок — вони прилипають до дуже специфічних цілей, на які їх можна налаштувати.

Найчудовіше, що, коли ці намистинки прилипають до чогось, наприклад, до шкідливої бактерії, науковці можуть за допомогою магніту витягнути їх та подивитись, що ж вони впіймали. Але досі цей метод був доволі повільним.

Група вчених із Массачусетського технологічного інституту під керівництвом професорів Лози Тадессе та Рохіта Карніка відкрила швидший спосіб перевірки того, що спіймали намистинки. Вони використовують метод, званий раманівською спектроскопією. Це все одно що світити ліхтариком у темній кімнаті та дивитися на тіні. Ці намистинки розсіюють світло унікальним чином. Цей унікальний світловий малюнок, відомий як раманівська сигнатура, підказує вченим, чи спіймали намистинки щось шкідливе, і вони можуть побачити це менш ніж за секунду.

Професор Карнік пояснює, що зараз вони створюють інструмент, який може відрізнити намистини, що не зловили нічого, від намистин, які зловили щось. Якщо цей інструмент побачить світловий малюнок від намистин, на які потрапили шкідливі бактерії, він попередить користувача про те, що в зразку є щось небезпечне.

У лабораторії вже випробували цей метод і виявили у воді небезпечну бактерію під назвою Salmonella всього за півсекунди, що неймовірно швидко порівняно з традиційними методами аналізу та виявлення шкідливих бактерій.

Можливість швидко визначити наявність небезпечних мікроорганізмів у воді або крові дуже важлива. Професор Тадессе зазначає, що навіть кілька шкідливих мікроорганізмів можуть спричинити в нас захворювання, а у випадку із зараженою водою в загальному доступі, спричинити цілі спалахи інфекцій у населених пунктах. Новий метод дає змогу швидко отримати відповіді на питання наявності небезпечних мікробів і бактерій у зразку, тим самим будучи потенційним порятунком від болісних захворювань і навіть смерті для мільйонів людей, а також для економіки, яка часто страждає від масових спалахів подібних недуг. Завдяки їхньому новому відкриттю ми зможемо отримати ці відповіді швидше, ніж будь-коли раніше, поліпшивши якість нашого повсякденного життя і безпеку в рази.

Раніше Фокус писав про небезпеку скидання радіоактивної води, що зберігається в АЕС "Фукусіма-дайіті" і про те, чи варто її пити. Японія вже приступила до скидання води і дослідники розповіли, чи є про що турбуватися світовій спільноті.

Також Фокус писав про те, як хижий організм став причиною смерті дворічного хлопчика, проникнувши в його голову і з'ївши його мозок. Невидимий вбивця, що ховається у воді, став причиною загибелі хлопчика, нагадавши нам про рідкісну, але смертельну небезпеку купання в прісних водоймах.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.