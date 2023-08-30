Крошечные микробы и их огромное влияние: кишечник является виновником детских аллергий

От экземы до сенной лихорадки — разгадка детских аллергий может скрываться в бактериях нашего кишечника.

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В желудке и кишечнике каждого из нас обитает бесчисленное множество бактерий, известных под общим названием микробиом кишечника. Новое исследование, вооружившись доступными знаниями, показало, что по типу и балансу этих бактерий можно предсказать, разовьется ли у ребенка аллергия, пишет Medical News.

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Исследователи из Университета Британской Колумбии и Детской больницы Британской Колумбии сделали удивительное открытие: бактериальная среда в нашем кишечнике может быть основным фактором развития четырех распространенных детских аллергий — экземы, астмы, пищевой аллергии и сенной лихорадки.

Несмотря на различные симптомы, эти аллергии могут иметь общее происхождение. Вместо того чтобы изучать их по отдельности, как это традиционно делали большинство исследователей, в данном исследовании рассматривались все четыре вида аллергии вместе. И результаты оказались удивительными.

Проанализировав медицинские карты 1115 детей в возрасте от первого дня рождения до пяти лет, специалисты далее изучили образцы стула этих детей в возрасте трех месяцев и одного года. Эти образцы позволили сделать "снимок" кишечных бактерий каждого ребенка. Исследователи заметили закономерность: дисбаланс кишечных бактерий, известный как дисбиоз, часто наблюдался у тех детей, у которых впоследствии развивалась одна из четырех аллергий. Этот дисбаланс, вероятно, приводил к ослаблению кишечной оболочки и усилению воспаления в кишечнике.

В норме между нашим организмом и бактериями в кишечнике существует взаимопонимание. Кишечник имеет барьер, который не позволяет бактериям причинять вред, а также держит воспаление под контролем. Однако у детей, у которых впоследствии развилась аллергия, эта система, по-видимому, дала сбой.

На бактериальную среду в нашем кишечнике могут влиять несколько факторов. Например, антибиотики могут уничтожить некоторые полезные бактерии, в то время как грудное вскармливание помогает питать полезные бактерии. Исследование показало, что дети, получавшие антибиотики в первый год жизни, были более склонны к развитию аллергии в дальнейшем. Напротив, у детей, находившихся на грудном вскармливании в течение первых шести месяцев, риск развития этих аллергических заболеваний был ниже.

Учитывая полученные результаты, исследователи надеются на создание методов лечения, способных устранить бактериальный дисбаланс в кишечнике и, возможно, предотвратить возникновение аллергии. Как отметил доктор Стюарт Терви, участвовавший в исследовании, вмешательство в младенческом возрасте и обеспечение сбалансированной среды в кишечнике может предотвратить аллергию, которая в противном случае может сохраниться во взрослом возрасте.

Это масштабное исследование является частью долгосрочного канадского проекта по мониторингу здоровья детей с самого рождения. Начатая в 2008 г., эта инициатива уже позволила получить ценные сведения о том, как возникают астма и аллергия. Хотя тайны наших кишечных бактерий только начинают раскрываться, есть надежда, что эти открытия могут проложить путь к более здоровому будущему наших детей.

Ранее Фокус писал о том, что дети страдающие от аллергии подвержены возникновению других болезней. Недавнее новаторское исследование показало, что у детей одна аллергия может спровоцировать следующую, более тяжелую.

Также Фокус писал о разработанном учеными способе раннего выявления инфекций. Новое открытие может помочь врачам выявлять вирусные инфекции, в том числе и вирус, вызывающий COVID-19, еще до появления у пациентов тяжелых симптомов.

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