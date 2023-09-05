Незаменимые друзья. Эритроциты незаметно защищают нас от сердечных приступов

Глубоко внутри наши красные кровяные тельца активизируются в критический момент, образуя внушительную линию защиты от сердечных заболеваний, говорится в новом исследовании.

Related video

Многие из нас осведомлены о чудесных способностях эритроцитов – критически важных помощников, путешествующих по нашим сосудам. Чаще всего выделяют их важнейшую роль в переносе кислорода по организму. Но, как показывают новые исследования, они могут делать гораздо больше, чем это — особенно когда речь идет о здоровье сердца, пишет New Atlas.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Когда наше сердце не получает достаточного количества кислорода, например, при инфаркте, эритроциты начинают действовать. Они чувствуют недостаток кислорода и посылают специальный сигнал, в результате которого высвобождается соединение, называемое оксидом азота. Это соединение, в свою очередь, заставляет кровеносные сосуды расширяться, что может обеспечить определенную защиту сердца в такие стрессовые моменты.

Исследователи из Швеции решили глубоко изучить этот необычный сигнальный путь, чтобы понять, как эритроциты могут действовать в качестве крошечных стражей нашего сердца.

Чтобы добраться до сути вопроса, исследователи проверили, что произойдет, если в мышиные модели, имитирующие инфаркт, ввести эритроциты, полученные от мышей, находившихся в условиях пониженного содержания кислорода. В результате этого процесса, введенные эритроциты помогли сердцу лучше функционировать и уменьшили повреждения, вызванные недостатком кислорода.

При дальнейшем исследовании было обнаружено, что в этих клетках содержится особый компонент — растворимая гуанилатциклаза (рГЦ). Эта рГЦ помогает вырабатывать другую молекулу — cGMP, которая оказывает на наш организм ряд положительных эффектов, один из которых — способность расширять кровеносные сосуды.

Но когда в эксперименте использовались эритроциты генетически модифицированных мышей, не способных вырабатывать рГЦ, защитный эффект исчез. Это достаточно четко указывает на важность рГЦ в этом защитном механизме.

Самым интересным открытием исследования стало следующее: защитный эффект был еще сильнее в присутствии нитратов, которые в изобилии содержатся в зеленых листовых овощах, таких как шпинат и руккола. Когда мышам давали воду, содержащую нитраты, их эритроциты обеспечивали повышенную защиту сердца. Это наблюдение нашло отражение и у людей. У людей, получавших их из таблеток или овощей с высоким содержанием нитратов, эритроциты значительно эффективнее защищали сердце в условиях недостатка кислорода.

Цзяннин Ян, руководитель исследования, резюмировал полученные результаты, подчеркнув двойное открытие: эритроциты не только защищают сердце в условиях нехватки кислорода, но и могут быть усилены путем простого изменения рациона питания.

Данное исследование позволяет понять, как наш организм работает над защитой сердца, и как мы можем помочь ему в этом с помощью диеты. Но на этом исследования не заканчиваются. Теперь группа ученых намерена разработать лекарственные препараты, способные активировать этот защитный механизм в наших эритроцитах.

Кроме того, остается загадкой, как именно эритроциты передают этот защитный сигнал сердечным мышцам, на что обратил внимание Джон Перноу, еще один исследователь из группы.

В целом, это исследование показывает, каким сложным образом наш организм заботится о нас и как, с небольшой помощью науки и здорового питания, мы можем заботиться о нем тоже.

Ранее Фокус писал о трех простых способах включения в свою диету полезных жиров, укрепляющих сердце. Низкокалорийное питание больше не является обязательным, поскольку некоторые пищевые жиры играют ключевую роль в поддержании здорового сердца.

Также Фокус писал о том, как популярную диету по группе крови опровергли исследования. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.