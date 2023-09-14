От диабета до старения. Раскрыты тайные кукловоды, влияющие на все процессы нашего организма

Поражающе масштабная и ключевая роль изученных элементов нашего организма дала ученым несколько потенциальных подсказок в борьбе со множеством недугов, таких как диабет.

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В организме каждого человека присутствуют липиды. Это жиры и жироподобные вещества, которые делают для нас очень многое. Однако, несмотря на то, что они играют важнейшую роль в нашем самочувствии, мы не располагаем подробной информацией о том, как они изменяются в нашем организме с течением времени или в связи с заболеваниями. С помощью современных технологий ученые теперь могут глубже заглянуть в наш организм и понять, какие крошечные молекулы заставляют нас работать, пишет Medical News.

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В ходе девятилетнего исследования ученые изучали уровень липидов в крови более 100 человек. Они брали образцы несколько раз, особенно во время болезни, чтобы проследить, как может измениться уровень липидов. С помощью современных приборов авторы смогли измерить и идентифицировать широкий спектр липидов в этих образцах.

Выделяются несколько ключевых результатов:

Старение, инсулинорезистентность и болезни. Уровень липидов в крови меняется с возрастом, при наличии инсулинорезистентности (предшественника диабета) или при борьбе с некоторыми заболеваниями, особенно респираторными. Это позволяет предположить, что данные жиры играют определенную роль в контроле воспаления и обеспечении баланса иммунной системы.

Инсулинорезистентность и иммунная система. У людей с инсулинорезистентностью наблюдаются признаки несбалансированной иммунной системы. Взаимосвязь между некоторыми маркерами в крови и липидами также изменилась, причем некоторые типы липидов с возрастом изменялись быстрее.

Эфирно-связанные фосфатидилэтаноламины. Это не совсем точное название, но это один из типов липидов. Они были связаны с более здоровыми показателями, такими как хороший уровень липопротеинов высокой плотности ("хорошего" холестерина) и стабильный уровень сахара в крови. Интересно, что их уровень снижался на ранних стадиях инфекции, что приводило к усилению воспаления.

Влияние инсулина и старения. Эти специфические липиды также изменялись в зависимости от того, был ли человек инсулинорезистентным или чувствительным к инсулину, а также в зависимости от возраста и пола.

Это обширное исследование говорит нам о том, что липиды, о которых мы всегда знали, необходимы нам еще больше, чем мы считали ранее, и играют еще более важную роль в нашем здоровье и процессах заболевания. Более глубокое их понимание позволит нам выявлять ранние признаки заболеваний и даже находить новые способы их лечения. Полученные результаты также намекают на то, что в зависимости от возраста и пола нам могут потребоваться различные методы лечения, что повысит его общую эффективность.

Одним словом, жиры в нашем организме — это не только фактор веса или здоровья сердца; они затрагивают почти все аспекты функционирования нашего организма. И имея такое огромное влияние на каждый момент нашего бытия, они наверняка содержат в себе тайны, которые помогут нам эффективнее бороться с различными проблемами нашего организма. Чем больше мы узнаем о них, тем лучше будем чувствовать себя и тем проще нам будет справиться с болезнями.

Ранее Фокус писал о том, как рацион предков странным образом влияет на наш мозг. В исследовании, кроме всего, изучалась передача липидов по наследству.

Также Фокус писал о противоречивом открытии ученых, которое утверждает, что прыщи делают кожу здоровее. Обитатели кожи не делятся на плохих и хороших, ведь иногда виновники акне могут быть спасителями, утверждает новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.