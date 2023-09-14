Від діабету до старіння. Розкрито таємні ляльководи, що впливають на всі процеси нашого організму

Вражаюче масштабна і ключова роль вивчених елементів нашого організму дала вченим кілька потенційних підказок у боротьбі з безліччю недуг, таких як діабет.

Related video

В організмі кожної людини присутні ліпіди. Це жири і жироподібні речовини, які роблять для нас дуже багато. Однак, незважаючи на те, що вони відіграють найважливішу роль у нашому самопочутті, ми не маємо у своєму розпорядженні докладної інформації про те, як вони змінюються в нашому організмі з плином часу або у зв'язку із захворюваннями. За допомогою сучасних технологій вчені тепер можуть глибше зазирнути в наш організм і зрозуміти, які крихітні молекули змушують нас працювати, пише Medical News.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Під час дев'ятирічного дослідження вчені вивчали рівень ліпідів у крові понад 100 осіб. Вони брали зразки кілька разів, особливо під час хвороби, щоб простежити, як може змінитися рівень ліпідів. За допомогою сучасних приладів автори змогли виміряти та ідентифікувати широкий спектр ліпідів у цих зразках.

Виділяють кілька ключових результатів:

Старіння, інсулінорезистентність і хвороби. Рівень ліпідів у крові змінюється з віком, за наявності інсулінорезистентності (попередника діабету) або під час боротьби з деякими захворюваннями, особливо респіраторними. Це дає змогу припустити, що ці жири відіграють певну роль у контролі запалення і забезпеченні балансу імунної системи.

Інсулінорезистентність та імунна система. У людей з інсулінорезистентністю спостерігаються ознаки незбалансованої імунної системи. Взаємозв'язок між деякими маркерами в крові та ліпідами також змінився, причому деякі типи ліпідів з віком змінювалися швидше.

Ефірно-зв'язані фосфатидилетаноламіни. Це не зовсім точна назва, але це один із типів ліпідів. Вони були пов'язані з більш здоровими показниками, такими як хороший рівень ліпопротеїнів високої щільності ("хорошого" холестерину) і стабільний рівень цукру в крові. Цікаво, що їхній рівень знижувався на ранніх стадіях інфекції, що призводило до посилення запалення.

Вплив інсуліну та старіння. Ці специфічні ліпіди також змінювалися залежно від того, чи була людина інсулінорезистентною або чутливою до інсуліну, а також залежно від віку та статі.

Це велике дослідження говорить нам про те, що ліпіди, про які ми завжди знали, необхідні нам ще більше, ніж ми вважали раніше, і відіграють ще більш важливу роль у нашому здоров'ї та процесах захворювання. Глибше їхнє розуміння дасть нам змогу виявляти ранні ознаки захворювань і навіть знаходити нові способи їхнього лікування. Отримані результати також натякають на те, що залежно від віку і статі нам можуть знадобитися різні методи лікування, що підвищить його загальну ефективність.

Одним словом, жири в нашому організмі — це не тільки фактор ваги або здоров'я серця; вони зачіпають майже всі аспекти функціонування нашого організму. І маючи такий величезний вплив на кожен момент нашого буття, вони напевно містять у собі таємниці, що допоможуть нам ефективніше боротися з різними проблемами нашого організму. Що більше ми дізнаємося про них, то краще почуватимемося і то простіше нам буде впоратися з хворобами.

Раніше Фокус писав про те, як раціон предків дивним чином впливає на наш мозок. У дослідженні, крім усього, вивчали передачу ліпідів у спадок.

Також Фокус писав про суперечливе відкриття вчених, яке стверджує, що прищі роблять шкіру здоровішою. Мешканці шкіри не діляться на поганих і хороших, адже іноді винуватці акне можуть бути рятівниками, стверджує нове дослідження.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.