Надежда, возникшая на глазах. Ученые научились восстанавливать поврежденное зрение

Применив последние нанотехнологии вместе с имеющимися лекарствами, ученым удалось запустить процесс роста глазных клеток, подобный тому, как это происходит при естественном их зарождении.

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В мире взрослых людей существует распространенная проблема со зрением, называемая возрастной макулярной дегенерацией (ВМД). Она является одной из основных причин потери зрения, особенно пожилыми. По мнению экспертов, к 2050 г. только в Европе 77 млн. человек будут страдать тем или иным видом ВМД. Но благодаря новому открытию ученых у человечества может появиться способ эффективного лечения или профилактики этого заболевания, пишет SciTechDaily.

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Недавно группа ученых под руководством профессора Барбары Пирсионек из Университета Англия Раскин совершила потрясающий прорыв, который может изменить подход к решению этой проблемы. Используя нанотехнологии, они нашли способ выращивания здоровых клеток глаза более естественным способом, похожим на то, как они самостоятельно растут в нашем организме.

Наша сетчатка, часть глаза, которая улавливает зрительную информацию, имеет набор клеток, называемых RPE-клетками. Эти клетки играют важнейшую роль, и если они повреждаются, то наше зрение может пострадать. Вот здесь-то команда ученых и попыталась исправить ситуацию. Исследователи использовали метод, известный как "электроспиннинг", для создания трехмерной структуры, на которой будут расти клетки RPE. До этого ученые выращивали клетки на плоских поверхностях, что не совсем соответствует их естественному росту внутри глаза.

Когда ученые обработали эту 3D-структуру стероидом (флуоцинолона ацетонидом), произошло нечто невероятное. Этот стероид, изначально предназначенный для борьбы с воспалением, как будто сделал клетки еще более сильными и помог им лучше расти. Это означает, что в будущем такая структура может быть использована для выращивания тканей глаза, которые затем можно будет пересаживать пациенту.

ВМД же вызывается различными факторами. Для многих жителей западных стран это связано с накоплением липидных отложений и повреждением части сетчатки. В других регионах мира аномальный рост кровеносных сосудов может привести к таким проблемам, как кровотечение в глазу и даже отслоение сетчатки. Возможность заменить поврежденные или утраченные клетки RPE может стать решающим фактором в лечении ВМД.

Профессор Пирсионек прокомментировала результаты исследования, подчеркнув его потенциал. Она отметила, что новый метод может заменить часть глаза, называемую мембраной Бруха. Известно, что проблемы с этой мембраной как раз и являются причиной таких глазных заболеваний, как ВМД. Поэтому новый подход, разработанный на основе открытого учеными метода, может стать значительным шагом вперед в области лечения глаз.

И хотя необходимы последующие дальнейшие работы и испытания для получения одобрения в использовании нового метода, будущее для людей с проблемами зрения выглядит более четким и светлым. Благодаря подобным разработкам мы становимся на шаг ближе к тому, чтобы в будущем все меньше людей жили с такими изнурительными и опасными заболеваниями, как ВМД.

Ранее Фокус писал о том, что дальтонизм начали лечить с помощью генной терапии. Ученые с помощью генной терапии впервые наделили небольшую группу дальтоников способностью воспринимать цвет, дав надежду на красочное будущее сотням тысяч людей.

Также Фокус писал о том, что согласно ученым, очки, защищающие от искусственного синего света бесполезны. Популярные очки и линзы, сулящие оградить наши глаза от пагубного влияния синего спектра, в краткосрочной перспективе оказались абсолютно неэффективными.

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