Первый в своем роде: биобанк для хранения образцов живого мозга открыли ученые

Впервые в мире ученые смогут собирать кусочки образцов мозга пациентов с метастазами, которые те будут жертвовать в биобанк по собственному желанию, для научных исследований.

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Испанские ученые открыли первый биобанк, содержащий образцы тканей живого мозга пациентов с метастатическим раком мозга. Биобанк, входящий в состав Национальной сети по изучению метастазов в головной мозг (RENACER), служит важным ресурсом для исследований и тестирования лекарственных препаратов. Полученные данные предназначены для глобального научного доступа, пишет New Atlas.

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Традиционно в исследованиях рака мозга и оценке лекарственных препаратов преимущественно используются экспериментальные модели, например мыши. Зачастую поиск человеческих образцов начинается только после значительного открытия, после чего возникает сложная задача их проверки на людях. Получение достаточного количества человеческих образцов — это, как правило, длительный процесс, требующий сотрудничества с различными учреждениями и соблюдения этических и правовых норм.

Однако Испанский национальный центр исследования рака (CNIO) предлагает решение этой проблемы, располагая хранилищем живых образцов метастазов в головном мозге. Когда пациентам с метастазами в головной мозг проводится операция в одной из 18 ассоциированных больниц RENACER, у них есть возможность передать небольшую часть своего мозга в этот биобанк по желанию.

Живые клетки в хранилище позволяют проводить углубленные исследования реакции на лекарственные препараты. Эта возможность позволяет создавать "аватары" пациентов для определения оптимального лечения. Кроме того, RENACER использовал секвенирование РНК и экзосом для анализа более 150 метастазов головного мозга, а полученная информация была включена в общедоступную базу данных.

Авторы исследования Мануэль Вальенте и Ева Ортега-Пайно отмечают, что уже заключены соглашения об использовании в качестве аватаров органотипических культур пациентов. Эти культуры служат потенциальными индикаторами чувствительности или резистентности к лекарственным препаратам. Органотипические культуры воспроизводят некоторые аспекты естественной физиологии и функционирования организма, что требует тщательной обработки. После забора ткани в течение 24 часов доставляются в биобанк при определенных температурных условиях (от 4 до 8 °C). Затем ткань перерабатывается в органотипические культуры, разделяется и хранится для последующего изучения.

Одним из ключевых преимуществ RENACER является его связь с несколькими больницами, что позволяет оперативно переводить результаты исследований в клинические испытания. Например, биомаркер, совместимый с жидкой биопсией, первоначально идентифицированный на экспериментальных моделях, в настоящее время оценивается в многоинституциональном исследовании с целью определения его эффективности для прогнозирования реакции на радиотерапию.

Команда также намерена усовершенствовать RENACER, включив в него визуализацию мозга и нейрокогнитивные оценки для получения целостного представления о параметрах заболевания и результатах лечения. Кроме того, учитывая, что у пациентов с метастазами в головной мозг часто поражаются и другие органы, сотрудничество с сетями, занимающимися экстракраниальными метастазами, представляется крайне важным. Исследователи подчеркивают актуальность такого подхода, учитывая высокую смертность от диссеминированного рака, и стремятся подобрать лечение метастатических заболеваний так же эффективно, как и первичных опухолей.

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