Перший у своєму роді: біобанк для зберігання зразків живого мозку відкрили вчені

Уперше у світі вчені зможуть збирати шматочки зразків мозку пацієнтів із метастазами, які ті жертвуватимуть у біобанк за власним бажанням, для наукових досліджень.

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Іспанські вчені відкрили перший біобанк, що містить зразки тканин живого мозку пацієнтів з метастатичним раком мозку. Біобанк, що входить до складу Національної мережі з вивчення метастазів у головний мозок (RENACER), служить важливим ресурсом для досліджень і тестування лікарських препаратів. Отримані дані призначені для глобального наукового доступу, пише New Atlas.

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Традиційно в дослідженнях раку мозку та оцінці лікарських препаратів переважно використовуються експериментальні моделі, наприклад миші. Найчастіше пошук людських зразків починається тільки після значного відкриття, після чого виникає складне завдання їх перевірки на людях. Отримання достатньої кількості людських зразків — це, як правило, тривалий процес, що вимагає співпраці з різними установами та дотримання етичних і правових норм.

Однак Іспанський національний центр дослідження раку (CNIO) пропонує вирішення цієї проблеми, маючи в своєму розпорядженні сховище живих зразків метастазів у головному мозку. Коли пацієнтам із метастазами в головний мозок проводять операцію в одній із 18 асоційованих лікарень RENACER, у них є можливість передати невелику частину свого мозку в цей біобанк за бажанням.

Живі клітини у сховищі дають змогу проводити поглиблені дослідження реакції на лікарські препарати. Ця можливість дає змогу створювати "аватари" пацієнтів для визначення оптимального лікування. Крім того, RENACER використовував секвенування РНК і екзосом для аналізу понад 150 метастазів головного мозку, а отримана інформація була включена в загальнодоступну базу даних.

Автори дослідження Мануель Вальєнте та Єва Ортега-Пайно зазначають, що вже укладено угоди про використання як аватарів органотипових культур пацієнтів. Ці культури слугують потенційними індикаторами чутливості або резистентності до лікарських препаратів. Органотипові культури відтворюють деякі аспекти природної фізіології та функціонування організму, що потребує ретельної обробки. Після забору тканини протягом 24 годин доставляються в біобанк за певних температурних умов (від 4 до 8 °C). Потім тканину переробляють в органотипні культури, розділяють і зберігають для подальшого вивчення.

Однією з ключових переваг RENACER є його зв'язок з декількома лікарнями, що дозволяє оперативно переводити результати досліджень у клінічні випробування. Наприклад, біомаркер, сумісний з рідкою біопсією, спочатку ідентифікований на експериментальних моделях, наразі оцінюється в багатоінституційному дослідженні з метою визначення його ефективності для прогнозування реакції на радіотерапію.

Команда також має намір удосконалити RENACER, включивши в нього візуалізацію мозку і нейрокогнітивні оцінки для отримання цілісного уявлення про параметри захворювання і результати лікування. Крім того, з огляду на те, що в пацієнтів із метастазами в головний мозок часто вражаються й інші органи, співпраця з мережами, що займаються екстракраніальними метастазами, видається вкрай важливою. Дослідники наголошують на актуальності такого підходу, враховуючи високу смертність від дисемінованого раку, і прагнуть підібрати лікування метастатичних захворювань так само ефективно, як і первинних пухлин.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.