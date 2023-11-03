Холодильник не нужен: ученые выяснили, что инсулин гораздо более устойчив к высоким температурам

Проведя новое исследование, ученые выяснили что даже при жаркой температуре инсулин не теряет своего эффекта и может сохраняться продолжительное время.

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Недавнее исследование показало, что инсулин, важнейший гормон для лечения диабета, может быть менее чувствителен к перепадам температуры, чем считалось ранее. Согласно результатам исследования, инсулин может сохранять свою эффективность в течение нескольких месяцев при комнатной температуре, что имеет значение для больных диабетом, проживающих в районах, где нет надежного медицинского обслуживания или электричества, пишет The Independent.

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Это открытие может принести пользу миллионам людей во всем мире, особенно в регионах с низким и средним уровнем дохода, а также в местах, пострадавших от стихийных бедствий или конфликтов. Для людей, нуждающихся в инсулине, к которым относятся больные диабетом 1-го типа, нуждающиеся в ежедневных многократных инъекциях, это может избавить от необходимости использования холодильника, который в настоящее время рекомендуется такими организациями, как Diabetes UK, для длительного хранения инсулина с целью сохранения его эффективности.

Новое исследование, проведенное под руководством доктора Бернда Рихтера из Университета Генриха Гейне, показало, что некоторые виды инсулина могут храниться при температуре до 25°С до шести месяцев, а при температуре до 37°С — до двух месяцев без существенной потери активности. Более того, инсулин оставался стабильным даже при колебаниях температуры между 25 и 37°C, что имитирует смену дня и ночи в тропическом климате.

Полученные результаты заставляют пересмотреть рекомендации по хранению инсулина, что особенно полезно для тех, кто живет в районах с ограниченными ресурсами или высокой температурой. Авторы исследования подчеркивают важность этого исследования для улучшения жизни людей с диабетом, особенно в тяжелых условиях жизни, где не хватает холодильных установок. Исследовательская группа выступает за разработку обновленных и четких рекомендаций по хранению инсулина для обеспечения здоровья и безопасности больных диабетом во всем мире.

Ранее Фокус писал о виде мяса, который, по словам ученых, повышает риск развития диабета. Кроме выявления самого виновника развития диабета, ученые также обнаружили и предложили альтернативы, способные наоборот — снизить шанс возникновения опасного заболевания.

Также Фокус писал о том, какие болезни способствуют будущему развитию диабета. Проведя масштабное исследование, ученые выяснили, что некоторые болезни и сопутствующие им воспалительные процессы могут значительно повысить риск развития диабета.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.