Суровая реальность. Возможность мозга "перепрограммироваться" поставлена под сомнение

Новое исследование ученых показало, что людям необходимо умерить свои ожидания от операций и восстановлению после, приняв тот факт, что этот путь будет непростым и потребует значительных затрат сил.

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Исследователи из Кембриджского университета и Университета Джона Хопкинса поставили под сомнение широко распространенную идею о том, что человеческий мозг может перестраиваться в ответ на такие травмы, как слепота, ампутация или инсульт. В своей публикации они утверждают, что вера в способность мозга перепрофилировать свои участки для выполнения новых функций ошибочна. Они утверждают, что на самом деле происходит использование мозгом ранее существовавших, "спящих" способностей, пишет ScienceDaily.

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Группа критически оценивает распространенное представление о том, что, например, у слепых людей зрительная кора, изначально предназначенная для обработки зрения, перепрофилируется на обработку звуков, что помогает в эхолокации. Аналогичным образом они рассматривают веру в то, что мозг людей, переживших инсульт, адаптируется для восстановления двигательного контроля. Джон Кракауэр, возглавляющий Центр по изучению моторного обучения и восстановления мозга при Университете Джона Хопкинса, подчеркивает, что, хотя эти явления реальны, общепринятое объяснение перепрофилирования областей мозга неверно.

Специалисты проанализировали десять ключевых исследований, якобы демонстрирующих реорганизационные возможности мозга. Их вывод заключается в том, что мозг не столько развивает новые функции в несвязанных областях, сколько использует скрытые возможности, заложенные в нем с рождения. Например, исследование профессора Тамара Макина, проведенное в 2022 г., показало, что области мозга, связанные с определенным пальцем, уже обрабатывают сигналы от соседних пальцев, что свидетельствует о том, что ампутация лишь усиливает уже существующие сигналы, а не создает новые пути.

Макин, сотрудник отдела когнитивных и мозговых наук Медицинского исследовательского совета при Кембриджском университете, поясняет, что адаптация мозга к травме не предполагает выделения новых областей для выполнения совершенно иных задач. Вместо этого существующие участки мозга улучшают или изменяют свои прежние функции путем повторения и обучения.

Исследователи также рассмотрели такие случаи, как врожденная глухота кошек, слуховая кора которых, казалось бы, была перепрофилирована для обработки зрительных сигналов, но после установки кохлеарных имплантатов вернулась к обработке звуков. Это свидетельствует о том, что мозг не перестроился. В целом, проведенный анализ не выявил доказательств того, что зрительная кора слепых людей или неповрежденная кора мозга людей, перенесших инсульт, развила новые функциональные способности.

Макин и Кракауэр подчеркивают важность понимания истинной природы и пределов пластичности мозга для формирования реалистичных ожиданий у пациентов и определения клинических стратегий реабилитации. Они подчеркивают, что адаптация мозга — это медленный, постепенный путь, проходящий через упорные усилия и практику, а не чудесное перераспределение ресурсов мозга. Такое понимание признает, что за историями выздоровления стоит тяжелый труд, и помогает разрабатывать более эффективные реабилитационные подходы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились генерировать новые нейроны в мозге с помощью стволовых клеток. Обнаружив важность клеточного метаболизма в нейрогенезе, исследователи смогли увеличить количество нейронов в мозге взрослых и пожилых мышей.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашем мозге математические нейроны. В исследованиях ученых принимали участие девять добровольцев. Благодаря изученному материалу удалось прийти к выводу — в мозгу человека существуют нейроны, активирующиеся во время определенных математических операций.

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