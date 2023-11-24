Не вызывает воспалений: ученые развенчали утверждение о вреде красного мяса

В научном сообществе давно устоялось мнение, что красное мясо может быть причиной повышенного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, но новое исследование бросило вызов этому утверждению.

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Новое исследование вновь рассматривает влияние красного мяса на воспаление, являющееся фактором развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). В ходе исследования были проанализированы метаболиты крови около 4 000 пожилых людей, что позволило установить прямую связь между питанием и состоянием здоровья, пишет Knowridge.

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В отличие от предыдущих исследований, данная научная работа, проведенная под руководством доктора Алексис Вуд из Медицинского колледжа Бэйлора, не выявила прямой связи между потреблением необработанного и переработанного красного мяса (говядины, свинины или баранины) и маркерами воспаления, даже при корректировке индекса массы тела (ИМТ). Кроме того, не было установлено связи между потреблением красного мяса и уровнем С-реактивного белка (CRP) — одного из основных маркеров воспаления.

Результаты исследования позволяют предположить, что масса тела может оказывать большее влияние на развитие системного воспаления, чем потребление красного мяса. Оно также подчеркивает важность использования плазменных маркеров для понимания взаимосвязи между питанием и заболеванием, а не только на основе самоотчета о потреблении пищи.

Эти результаты пополняют растущий массив доказательств, свидетельствующих о том, что постная необработанная говядина может быть частью сердечно-сосудистой диеты без усиления воспаления. Однако доктор Вуд призывает к проведению более полных исследований, прежде чем давать окончательные диетические рекомендации в отношении красного мяса и воспаления.

Данное исследование свидетельствует о необходимости сбалансированного подхода к составлению диетических рекомендаций, учитывающего как традиционные представления, так и новые научные данные, тем более что красное мясо составляет значительную часть рациона многих людей. Исследование является ключевым шагом в переоценке роли красного мяса в нашем питании, связанной с воспалением и риском хронических заболеваний.

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