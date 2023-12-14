Укрепят здоровье организма: ученые рассказали об эффективной комбинации магния и витамина D

В наше время нам доступно несчетное количество разнообразных полезных добавок, но наука нашла одну из самых эффективных оздоравливающих комбинаций, состоящую всего из двух элементов.

Related video

В мире здоровья, а точнее в области витаминов и минералов существуют два супергероях: Магний и Витамин D. Мы много слышали о них, особенно в социальных сетях. Но мало кто вдавался в подробности их действия и процессов стоящих за этим. Наука предлагает простой и понятный способ понятия всех преимуществ и нюансов этих двух важных элементов нашей жизни, пишет Verywell Health.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

А начнем мы со знакомства с магнием. Это не просто минерал, это скорее швейцарский армейский нож для вашего тела. Он участвует во множестве реакций, помогает вашим нервам общаться, мышцам оставаться в тонусе и даже поддерживать уровень сахара в крови под контролем. Польза от него огромна — от облегчения тревоги до уменьшения головной боли и даже помощи в засыпании. Представьте себе, что это совестливый работник закулисья, обеспечивающий бесперебойную работу.

Теперь нам предлагают побольше узнать о витамине D. Он знаменит двумя вещами: солнечным светом и тем, что необходим для крепких костей. Но это больше, чем просто союзник прочных костей. Витамин D поддерживает вашу иммунную систему, ваши нейроны (клетки мозга) и даже может защитить вас от некоторых серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет и высокое кровяное давление.

Оказывается, магний и витамин D могут стать мощным дуэтом. Почему? Вашему организму нужен магний, чтобы витамин D работал. Без достаточного количества магния, даже если вы принимаете витамин D, он может не справиться со своей задачей, но вместе они эффективно будут обеспечивать работу множества процессов внутри вашего тела.

Но, прежде чем вы начнете безостановочно пить добавки, наука предлагает поговорить о цифрах. На популярных каналах TikTok советуют принимать 500 мг магния и 125 мкг витамина D. Звучит специфично, что уже вызывает сомнения, хотя подобные цифры и могут казаться вполне нормальными. Но лучше сначала посоветоваться с врачом. Слишком большая доза может привести к не самым приятным побочным эффектам, например, проблемам с почками.

Дефицит магния может проявляться в виде потери аппетита, усталости или даже мышечных судорог. Дефицит витамина D более коварен, он часто не проявляется никакими симптомами до тех пор, пока не станет серьезным, например, болью в костях или затрудненной ходьбой.

Хорошие новости заключаются в том, что вы можете повысить свой уровень витаминов и минералов с помощью продуктов питания. Магний можно найти в орехах, семечках, шпинате и лососе. Витамин D содержится в жирной рыбе, яйцах и некоторых обогащенных продуктах.

И последнее слово предостережения. Добавки иногда могут вступать в конфликт с другими лекарствами. Магний может пагубно взаимодействовать с такими препаратами, как лекарства от остеопороза и антибиотики, а витамин D может не сочетаться с препаратами для похудения и стероидами.

Сейчас много говорят о совместном приеме магния и витамина D, особенно при тревожности. Хотя они действительно поддерживают психическое и физическое здоровье, помните, что наука все еще выясняет все детали. Главный вывод из того, что известно человечеству прост — оба препарата важны, но очень важна умеренность и совет специалиста. Если вы задумываетесь о добавках, первым делом побеседуйте с вашим лечащим врачом.

Ранее Фокус писал о том, что популярные витамины могут способствовать развитию рака. Исследование группы ученых из Южной Кореи поясняет, какая пища может способствовать появлению злокачественных образований.

Также Фокус писал о том, что добавка для бодибилдинга помогает предотвращать деменцию. Исследования на мышах показывает, что это вещество защищает мышей от снижения когнитивных функций.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.