Укрепляют здоровье и лечат: названы продукты, способные бороться с диабетом

Нас окружает бесчисленное количество наименований продуктов, в которых легко запутаться и попасть в иллюзию здорового питания, но, к счастью, у науки есть подсказки по выбору полезной пищи.

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В современном мире нам доступны сотни наименований продуктов и тысячи рецептов, позволяющих нам питаться довольно разнообразно. Однако, помимо вкусовых свойств и насыщения, наш рацион также является важным элементом нашего здоровья. Последние данные свидетельствуют о том, что растительная диета может сыграть решающую роль в его укреплении, особенно в профилактике диабета второго типа. Но есть одна загвоздка: это должна быть именно здоровая растительная диета, а не любая другая, пишет CNN.

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12-летнее исследование, охватившее более 113 000 участников из Биобанка Великобритании, пролило свет на роль растительной диеты в нашем организме. Исследователи разделили людей на группы в зависимости от потребления ими свежих фруктов, овощей и цельных злаков. Те, кто придерживался цельного зерна, свежих продуктов и не употреблял в пищу сладкие лакомства и рафинированные злаки, оказались в более выигрышном положении.

Перейдя на более здоровую растительную диету, эти люди снизили риск развития диабета на 24 %. Кроме того, у них снизилась масса тела, уменьшились объемы талии, улучшился уровень сахара в крови и уменьшились воспалительные процессы.

Интересно, что преимущества не ограничивались только теми, у кого все в порядке со здоровьем. Даже у людей с генетической предрасположенностью к диабету или другими факторами риска, такими как ожирение, риск значительно снизился.

Алиша Томпсон, докторант Университета королевы Белфаста и первый автор исследования, подчеркивает важность этих выводов. Особенно для тех, кто подвержен высокому риску развития диабета 2 типа, эти результаты являются маяком надежды, показывая, что выбор рациона питания действительно может изменить ситуацию.

Однако не все растительные диеты одинаковы. Исследование показало, что у тех, кто склонялся к менее здоровому растительному питанию — например, с высоким содержанием сахара и переработанной пищи — вероятность развития диабета 2 типа была на 37 % выше. У этой группы также наблюдалась тенденция к увеличению объема талии и повышению уровня триглицеридов.

Так что же за секретный элемент кроется в здоровой растительной диете, которая защищает от диабета? По мнению Тильмана Кюна, соавтора исследования и преподавателя Университета королевы Белфаста, речь идет о контроле уровня сахара в крови, липидов и уменьшении количества жира в организме. Кроме того, Аэдин Кэссиди, еще один соавтор исследования, отмечает важную роль улучшения работы печени и почек в снижении риска развития диабета благодаря богатой растениями диете.

Хотя исследование не утверждает о прямой причинно-следственной связи, оно открывает захватывающие перспективы для будущих исследований. Исследование затрагивает вопросы здоровья печени и воспаления, закладывая основу для более глубоких будущих исследований того, как такие диеты могут активно предотвращать диабет 2 типа.

В двух словах, это исследование подчеркивает простую, но глубокую истину: то, что вы кладете себе на тарелку, имеет значение. Здоровая растительная диета — это не просто отказ от мяса, это выбор цельных, необработанных продуктов, которые питают организм и снижают риск заболеваний. Это исследование служит напоминанием о том, какую важную роль играет диета в нашем здоровье, потенциально способная уберечь нас от хронических заболеваний, таких как диабет.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.