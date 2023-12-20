Зміцнюють здоров'я і лікують: названо продукти, здатні боротися з діабетом

Нас оточує незліченна кількість найменувань продуктів, у яких легко заплутатися і потрапити в ілюзію здорового харчування, але, на щастя, у науки є підказки щодо вибору корисної їжі.

Related video

У сучасному світі нам доступні сотні найменувань продуктів і тисячі рецептів, що дають нам змогу харчуватися досить різноманітно. Однак, крім смакових властивостей і насичення, наш раціон також є важливим елементом нашого здоров'я. Останні дані свідчать про те, що рослинна дієта може зіграти вирішальну роль у його зміцненні, особливо в профілактиці діабету другого типу. Але є одна заковика: це має бути саме здорова рослинна дієта, а не будь-яка інша, пише CNN.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

12-річне дослідження, що охопило понад 113 000 учасників з Біобанку Великої Британії, пролило світло на роль рослинної дієти в нашому організмі. Дослідники розділили людей на групи залежно від споживання ними свіжих фруктів, овочів і цільних злаків. Ті, хто дотримувався цільного зерна, свіжих продуктів і не вживав у їжу солодкі ласощі та рафіновані злаки, опинилися у більш виграшному становищі.

Перейшовши на більш здорову рослинну дієту, ці люди знизили ризик розвитку діабету на 24 %. Крім того, у них знизилася маса тіла, зменшилися об'єми талії, покращився рівень цукру в крові та зменшилися запальні процеси.

Цікаво, що переваги не обмежувалися лише тими, у кого все гаразд зі здоров'ям. Навіть у людей з генетичною схильністю до діабету або іншими факторами ризику, такими як ожиріння, ризик значно знизився.

Аліша Томпсон, докторантка Університету королеви Белфаста і перша авторка дослідження, підкреслює важливість цих висновків. Особливо для тих, хто схильний до високого ризику розвитку діабету 2 типу, ці результати є маяком надії, показуючи, що вибір раціону харчування дійсно може змінити ситуацію.

Однак не всі рослинні дієти однакові. Дослідження показало, що в тих, хто схилявся до менш здорового рослинного харчування — наприклад, з високим вмістом цукру та переробленої їжі — ймовірність розвитку діабету 2 типу була на 37 % вищою. У цієї групи також спостерігалася тенденція до збільшення об'єму талії та підвищення рівня тригліцеридів.

То що ж за секретний елемент криється у здоровій рослинній дієті, яка захищає від діабету? На думку Тільмана Кюна, співавтора дослідження та викладача Університету королеви Белфаста, йдеться про контроль рівня цукру в крові, ліпідів та зменшення кількості жиру в організмі. Крім того, Аедін Кессіді, ще один співавтор дослідження, наголошує на важливій ролі поліпшення роботи печінки та нирок у зниженні ризику розвитку діабету завдяки багатій на рослини дієті.

Хоча дослідження не стверджує про прямий причинно-наслідковий зв'язок, воно відкриває захоплюючі перспективи для майбутніх досліджень. Дослідження зачіпає питання здоров'я печінки та запалення, закладаючи основу для більш глибоких майбутніх досліджень того, як такі дієти можуть активно запобігати діабету 2 типу.

У двох словах, це дослідження підкреслює просту, але глибоку істину: те, що ви кладете собі на тарілку, має значення. Здорова рослинна дієта — це не просто відмова від м'яса, це вибір цільних, необроблених продуктів, які живлять організм і знижують ризик захворювань. Це дослідження слугує нагадуванням про те, яку важливу роль відіграє дієта в нашому здоров'ї, потенційно здатна вберегти нас від хронічних захворювань, таких як діабет.

Раніше Фокус писав про те, що дієта з супів може запобігти небезпечному захворюванню печінки. Дієта "супи і шийки" показує багатообіцяючі результати в недавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, які несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Також Фокус писав про те, який місяць найкраще підійде для ефективного старту дієти. Результати показали, що найкращий період для початку — аж ніяк не сонячне літо.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.