7 популярных продуктов, укрепляющих нашу печень: ученые составили список полезной пищи

Наша печень является важным органом, заботящимся о нас каждый день, но ей также нужна забота в виде правильного подбора продуктов, укрепляющих ее состояние и наше здоровье.

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В суете повседневной жизни легко не заметить тихую, кропотливую работу настоящего невоспетого героя — нашей печени. Этот трудолюбивый орган, составляющий около 2 % массы тела взрослого человека, является встроенным детоксикатором нашего организма, неустанно отфильтровывая вредные вещества из крови, расщепляя токсины и участвуя во всех процессах — от обмена веществ до иммунной функции. Но и ей нужна забота, которая проявляется в виде правильного питания, полезного для этого нашего органа, пишет Health.

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Интересно, что то, что мы едим, играет ключевую роль в поддержании этого жизненно важного органа в отличной форме. Употребление в пищу определенных продуктов может не только предотвратить такие заболевания печени, как неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), но и обеспечить ее оптимальное функционирование.

Вот некоторые из лучших продуктов для здоровья печени и предотвращения ее заболеваний:

Фрукты и овощи. Природные фрукты и овощи, включая ягоды, листовую зелень и крестоцветные, богаты полезными для печени питательными веществами: клетчаткой, витаминами, минералами и растительными соединениями. Они помогают уменьшить накопление жира в печени и предотвратить повреждения печени, связанные с воспалением.

Природные фрукты и овощи, включая ягоды, листовую зелень и крестоцветные, богаты полезными для печени питательными веществами: клетчаткой, витаминами, минералами и растительными соединениями. Они помогают уменьшить накопление жира в печени и предотвратить повреждения печени, связанные с воспалением. Имбирь. Этот пряный корень, известный своим характерным ароматом, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые способствуют здоровью печени. Регулярное употребление имбиря, как показало исследование 2020 года, может значительно снизить уровень маркеров воспаления и показатели заболеваний печени.

Этот пряный корень, известный своим характерным ароматом, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые способствуют здоровью печени. Регулярное употребление имбиря, как показало исследование 2020 года, может значительно снизить уровень маркеров воспаления и показатели заболеваний печени. Чеснок. Чеснок не только отпугивает вампиров: в нем содержатся такие вещества, как аллицин, обладающие антиоксидантным действием. Регулярное употребление чеснока связано с улучшением здоровья печени и снижением риска развития рака печени.

Чеснок не только отпугивает вампиров: в нем содержатся такие вещества, как аллицин, обладающие антиоксидантным действием. Регулярное употребление чеснока связано с улучшением здоровья печени и снижением риска развития рака печени. Семена чиа и льна. Эти крошечные семена содержат огромное количество клетчатки, полезной для людей с заболеваниями печени. Исследования показали, что семена чиа и льна помогают снизить маркеры заболеваний печени и даже защищают от рака печени.

Эти крошечные семена содержат огромное количество клетчатки, полезной для людей с заболеваниями печени. Исследования показали, что семена чиа и льна помогают снизить маркеры заболеваний печени и даже защищают от рака печени. Оливковое масло. Оливковое масло, являющееся основным продуктом средиземноморской диеты и содержащее мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, помогает уменьшить накопление жира в печени и снизить риск сердечных заболеваний у людей с заболеваниями печени.

Оливковое масло, являющееся основным продуктом средиземноморской диеты и содержащее мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, помогает уменьшить накопление жира в печени и снизить риск сердечных заболеваний у людей с заболеваниями печени. Морепродукты. Богатые противовоспалительными жирами и антиоксидантами морепродукты могут помочь уменьшить количество жира в печени и защитить от таких заболеваний, как НАЖБП и рак печени.

Богатые противовоспалительными жирами и антиоксидантами морепродукты могут помочь уменьшить количество жира в печени и защитить от таких заболеваний, как НАЖБП и рак печени. Кофе, чай, какао, бобовые, орехи и семена. Эти продукты и напитки богаты питательными и фитохимическими веществами, полезными для здоровья печени. Они связаны со снижением риска развития заболеваний печени, включая рак печени.

Однако для здоровья печени важно не только то, что есть, но и избегать некоторых продуктов и напитков. Высокое потребление сахара, красного и переработанного мяса, сверхпереработанных продуктов и чрезмерного количества алкоголя может нанести вред печени, поэтому его следует свести к минимуму.

Включить эти полезные для печени продукты в свой рацион очень просто, к тому же они могут быть очень вкусными. Подумайте о салатах из свежих овощей с заправкой из оливкового масла, закусках из фруктов или овощей с хумусом, ужинах из морепродуктов и потягивании черного кофе или зеленого чая.

Помимо диеты, ключевое значение имеет ведение здорового образа жизни. Сброс лишнего жира, регулярные физические упражнения, отказ от курения и употребления наркотиков, а также ответственное отношение к приему лекарств и добавок — вот основные меры по защите печени.

Подводя итог, можно сказать, что печень — тихий, но важный игрок в нашем здоровье, заслуживает нашей заботы и внимания. Сбалансированная диета, богатая определенными полезными продуктами, в сочетании со здоровым образом жизни может существенно поддержать здоровье печени и общее самочувствие.

Ранее Фокус писал о том, что наука опровергла полезность диеты по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Также Фокус писал о суповой диете, способной предотвратить опасное заболевание печени. Диета "супы и шейки" показала многообещающие результаты в недавнем исследовании по лечению заболеваний печени, которые несут более серьезные последствия для здоровья.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.