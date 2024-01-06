Первый полет Vulcan: к запуску в космос готовится прямой конкурент компании SpaceX

Новейшая ракета уже находится на стартовой площадке, готовая продемонстрировать миру передовые технологии космической отрасли, а также вывести в космос новые военные и коммерческие спутники.

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После десяти лет разработок и испытаний компания United Launch Alliance (ULA) представила свою ракету Vulcan, возвышающуюся на 61,6 метра и знаменующую собой значительный прогресс в области космических технологий. Собранная на космодроме на мысе Канаверал, эта ракета призвана заменить устаревающие ракеты-носители Атлас и Дельта, обеспечивая улучшенные характеристики при полете и используя передовые технологии, пишет Ars Technica.

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Выезд Vulcan на стартовую площадку свидетельствует о готовности к первому полету, запланированному на 45 минут. ULA, совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin, стремится продемонстрировать свои возможности на фоне жесткой конкуренции, в частности от компании SpaceX. Конструкция ракеты, ориентированная на экономическую эффективность и превосходную функциональность, вызвала значительный интерес: еще до первого запуска было забронировано более 70 миссий. Среди них — заказы от американских военных и компании Amazon для ее широкополосной сети "Проект Kuiper".

Проект Kuiper — это инициатива компании по созданию большой группировки низкоорбитальных спутников, предназначенных для обеспечения глобального высокоскоростного доступа в интернет. Цель проекта — повысить доступность интернета в необслуживаемых и малообслуживаемых населенных пунктах по всему миру.

Оснащенный двумя двигателями BE-4 на метановом топливе от Blue Origin, Vulcan является свидетельством современного инженерного искусства. Эти двигатели, прошедшие всесторонние испытания на земле, ожидают своего первого полета. Разгонный блок ракеты Centaur V, являющийся эволюцией однодвигательного разгонного блока Atlas V, воплощает в себе многолетний опыт и усовершенствования.

Несмотря на прошлые неудачи, такие как взрыв во время наземных испытаний разгонного блока, строгий процесс квалификации и обширное моделирование, проводимые командой, направлены на обеспечение успешного запуска. Ракета Vulcan, изначально разработанная, как полностью расходуемая, в будущем подвергнется модернизации, чтобы повторно использовать ее двигатели, что соответствует стремлению отрасли к экологичности.

Предстоящие запуски, если они будут успешными, откроют для ULA путь к доставке полезных нагрузок, предназначенных для обеспечения национальной безопасности, и ознаменуют собой новую главу в освоении космоса и спутниковых технологиях. Своим первым запуском Vulcan не только олицетворяет будущие амбиции ULA, но и знаменует собой поворотный момент в коммерческой космической гонке, обещая всему миру расширение космических горизонтов, а также увеличение надежности и эффективности на долгие годы вперед.

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