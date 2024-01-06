Непрошенные гости. Скоро наши мысли сможет прочитать любой человек

Последние достижения в области нейробиологии являются столь же захватывающими, сколь и леденящими душу. Возможно, в скором времени людям придется задумываться о том, не читает ли кто-то их мысли.

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Недавние открытия в области интерфейсов мозг-компьютер (ИМК) открыли эру, которая раньше казалась уделом научной фантастики. Исследователиразработали устройства, способные переводить мозговые волны в текст, что стало значительным шагом на пути к чтению человеческих мыслей. Станет ли она первым шагом к воплощению в жизнь антиутопии Джорджа Оруэлла или очередным шагом человечества к светлому будущему, пока сложно говорить. О новой технологии и ее потенциале пишет Neoscope.

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Эта технология, разрабатывавшаяся десятилетиями, обещает произвести революцию в общении, особенно для тех, кто не может говорить или печатать по состоянию здоровья. Однако она также вызывает серьезные опасения по поводу неприкосновенности частной жизни и возможности слежки, подобной слежке "Большого брата".

Осознание того, что ИМК могут вторгнуться в самую приватную сферу жизни — наши мысли, побудило ученых и правозащитников предложить "нейроправа" — набор принципов, направленных на защиту психической конфиденциальности. Эти опасения не просто гипотетические: развитие ИМК делает извлечение мыслеобразов все более реальным, что вызвало этические дебаты и юридические вопросы. В Чили, например, благодаря решению правительства была принята поправка к конституции, направленная на защиту психической конфиденциальности.

Последствия применения ИКС выходят за рамки индивидуальной частной жизни. Как отмечает нейробиолог Рафаэль Юсте, утрата психической конфиденциальности может в корне изменить представление о человеке, возможно, привести к появлению гибрида человека и машины. Стремительное развитие этой технологии требует немедленного и вдумчивого диалога о ее этических, правовых и социальных последствиях, говорят ученые. Несмотря на то, что ИМК открывают невероятные перспективы для расширения человеческих возможностей и удовлетворения медицинских потребностей, возможность злоупотребления ими требует осторожного и регулируемого подхода, чтобы преимущества не затмили далеко идущие личные и общественные риски.

Ранее Фокус писал о том, действительно ли человеческий мозг созревает к 25 годам. Изучив последние исследования, ученые решили опровергнуть предвзятые мнения.

Также Фокус писал о том, что форма нашего мозга отвечает за наши мысли, эмоции и даже поведение. Недавнее исследование показало, что физическая форма мозга может иметь большее значение, чем его сложная сеть связей и, возможно, мы неправильно понимаем его устройство.