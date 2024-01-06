Древнее наследие охотников: найдены доисторические ловушки возрастом в 7000 лет

Недавнее открытие исследователей раскрыло тайны и сложные социальные структуры общества охотников-собирателей, населявших эти земли в эпоху мезолита.

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В спокойных водах эстуария Северна исследователям открылось удивительное окно в древний мир. Команда археологов из Университета Рединга, при поддержке Национального географического общества, обнаружила удивительные реликвии общества охотников-собирателей, которое процветало более 7 000 лет назад. В центре этих находок — хитроумные рыболовные ловушки, сконструированные из ивовых прутьев и деревянных кольев, образующих V-образную форму в старом русле реки, которые, вероятно, использовались для ловли угрей и другой рыбы, пишет BBC.

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Что делает эту находку необычной, так это сотни отпечатков, окружающих эти древние ловушки. Там встречаются отпечатки людей, животных и птиц. Эти отпечатки, обнаруженные во время штормовой погоды, которая обнажила их через много лет, позволяют непосредственно взглянуть на повседневную жизнь тех жителей эпохи мезолита. Археологи тщательно документируют эти эфемерные следы, пока они не были поглощены морем.

Почетный профессор Мартин Белл, руководивший раскопками, отмечает важность этих следов, некоторые из которых принадлежали детям в возрасте четырех лет, подчеркивая общинный и активный образ жизни этих древних коммун. Эти следы рассказывают не только о деятельности и перемещениях этих людей, но и об их социальной структуре и ландшафте, который они населяли.

Это открытие не только помогает понять прошлое, но и оценить изобретательность и приспособляемость ранних людей. Древние ловушки и следы пополняют наши исторические знания и вдохновляют нас задуматься об устойчивых практиках и тесных общественных связях, которые были характерны для жизни тысячи лет назад. Эта находка служит ярким напоминанием о глубокой связи между людьми и окружающей средой — связи, которая стара как само время и хранит в себе еще много тайн и загадок.

Ранее Фокус писал об обнаруженном в Таиланде новом виде динозавров, похожих на львов. Исследователи обнаружили новый вид динозавров, некогда живший в этом регионе в позднем Юрском периоде, примерно 145-163 млн лет назад.

Также Фокус писал об обнаружении экстраординарного динозавра, являющегося предком современных птиц. Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.