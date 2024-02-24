Наш мозг буквально останавливает нас: найдена причина постоянной усталости

Хроническая усталость является спутником миллионов людей, но ее причины до сих пор скрываются от врачей и ученых. Однако новое исследование смогло внести ясность в процессы этого загадочного заболевания.

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Усталость преследует многих из нас каждый день, проявляясь в самых различных сферах нашей жизни, но для некоторых людей она становится настоящим мучением, превращая самые обыденные и простые дела в испытание. Такова реальность для людей с миалгическим энцефаломиелитом/синдромом хронической усталости (МЭ/СХУ) — состоянием, которое до сих пор было трудно изучить. Но новое исследование ученых смогло прояснить некоторые моменты этого загадочного и распространенного заболевания, пишет Science.

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Недавно исследование, проведенное под руководством Авиндра Натха из Национального института неврологических расстройств и инсульта позволило по-новому взглянуть на МЭ/СХУ. Оно подтвердило факт того, что МЭ/СХУ — это реальное, биологически обоснованное заболевание, а не домысел и совокупность других болезней и осложнений. В ходе научной работы 17 человек с МЭ/СХУ сравнивались с 21 здоровым человеком, и учеными были обнаружены явные различия в активности мозга, иммунных реакциях и многом другом.

На протяжении многих лет люди с МЭ/СХУ боролись не только со своими симптомами, но и с поиском врачей, которые воспринимали бы их состояние всерьез. Это исследование способно изменить ситуацию и предоставить многим людям так необходимую им медицинскую помощь, нацеленную на борьбу с их проблемами.

Начиная с 2016 года, в исследовании приняли участие более 75 ученых, а его стоимость превысила 8 миллионов долларов. Найти участников было непросто, так как команда сосредоточилась на тех, у кого симптомы начались после перенесенной инфекции, избегая тех, у кого были заболевания, которые могли бы исказить результаты. Такой тщательный отбор даже привел к неожиданным обнаружениям недиагностированных заболеваний среди участников, что лишь подчеркнуло необходимость более тщательного обследования.

Участники прошли всестороннее тестирование в Национальном институте здоровья (NIH), включая биопсию и МРТ, но никаких мышечных отклонений или когнитивных проблем, объясняющих их усталость, обнаружено не было. Вместо этого мозг, казалось, посылал сигналы "стоп", ограничивая физическую активность, подобно тому, как это происходит с нами во время болезней. Это привело исследователей к выводу, что МЭ/СХУ может быть в первую очередь болезнью мозга.

В ходе исследования также были обнаружены различия в частоте сердечных сокращений и изменение давления после физической нагрузки, а также повышенный уровень определенных белков в иммунной системе. Эти данные позволяют ученым предположить, что дисфункция иммунной системы может быть причиной изменения сигналов именно в мозге. Ученые также заявили, что существует возможность использования уже имеющихся лекарств, например, предназначенных для лечения рака, для помощи пациентам с МЭ/СХУ.

Ранее Фокус писал о том, действительно ли человеческий мозг созревает к 25 годам. Изучив последние исследования, ученые решили опровергнуть предвзятые мнения.

Также Фокус писал о том, что форма нашего мозга отвечает за наши мысли, эмоции и даже поведение. Недавнее исследование показало, что физическая форма мозга может иметь большее значение, чем его сложная сеть связей и, возможно, мы неправильно понимаем его устройство.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.