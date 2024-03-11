Найдено самое большое захоронение жертв чумы в Европе: в могиле может быть до 1500 тел

Необычная и жуткая находка на месте дома для престарелых претендует на звание самого массового захоронения жертв во времена, когда в городе властвовала безжалостная эпидемия.

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В Нюрнберге, Германия, археологи наткнулись на необычную находку: огромное захоронение, в котором, как считается, покоятся останки сотен жертв чумы и, возможно, это крупнейшая в Европе находка такого рода. На данный момент ими обнаружено уже более 500 тел, а по оценкам, в восьми раскопанных ямах их может находиться до 1500. Датируемые XVII веком, эти останки рассказывают о кризисе общества, прибегавшего к массовым захоронениям, когда чума опустошала каждый населенный пункт на своем пути, пишет ScienceAlert.

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Чума, болезнь, ответственная за самые смертоносные пандемии в истории, включая Черную смерть, не оставляла видимых следов на костях. Таким образом, для подтверждения того, что эти люди были жертвами, ученым необходимо провести анализ ДНК, чтобы обнаружить ее бактерию. Впрочем, наличие артефактов и исторических записей на месте раскопок, например записки от 1634 года, в которой подробно описывается разрушительная вспышка в Нюрнберге, подтверждает их догадки. Эта записка, а также радиоуглеродная датировка и находки материалов помогают отнести захоронение к периоду тяжелейших времен в городе, говорится в обращении Департамента по сохранению наследия Нюрнберга, в связи с открытием.

Найденное место захоронения представляет собой важную главу в прошлом Нюрнберга. В отличие от тех, кто покоится на специально отведенных чумных кладбищах, эти люди были похоронены наспех, что свидетельствует о том, что болезнь нанесла городу огромный ущерб и у людей просто не было сил и возможности хоронить всех по процедуре. Эта находка открывает редкий, всеобъемлющий взгляд на влияние чумы на самые разные слои общества, от детей до стариков и силу, с которой она в миг могла изменить любые устои в обществе.

Продолжающиеся раскопки и изучение этих останков обещают пролить свет на поворотный период европейской истории, до сих пор являющийся довольно неизученным. По мере того как исследователи будут продолжать свою работу, находки из Нюрнберга будут способствовать нашему пониманию того, как прошлые общества справлялись с катастрофическими пандемиями. Бережное обращение с останками и их углубленный анализ свидетельствуют о стремлении общества сохранить свое богатое, хотя и мрачное историческое наследие.

Ранее Фокус писал о виновниках черной чумы. Ученые предполагают, что совсем не крысы были источником распространения болезни в средневековье.

Также Фокус писал о том, что чума бродила по Европе за тысячелетия до эпидемии. В тысячелетних зубах древних британцев скрыто откровение: предки страшной Черной Смерти появились на британской земле гораздо раньше, чем предполагали ученые.