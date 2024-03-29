"Увидят" даже слепые: солнечное затмение смогут почувствовать люди с проблемами зрения

Необычные разработки ученых позволят тысячам незрячих людей увидеть событие, происходящее раз в несколько столетий уже в апреле.

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8 апреля по всей Северной Америке пройдет полное солнечное затмение, которое подарит уникальное зрелище: луна на короткое время полностью закроет солнце. Теперь это событие станет доступным даже для слепых и слабовидящих людей благодаря инновационным устройствам, которые преобразуют впечатления от затмения в звуковые и осязательные. Эти устройства будут доступны на различных общественных мероприятиях, чтобы каждый имел возможность насладиться красотой затмения и почувствовать на себе силу технологий, которые в будущем будут менять жизнь больных, пишет The Columbian.

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Юки Хэтч, слабовидящий старшеклассник и начинающий компьютерщик из NASA, особенно рад возможности воспользоваться LightSound box — устройством, которое преобразует световые изменения затмения в звуки. Эта технология позволяет таким людям, как Хэтч, "услышать" затмение, причем разные звуки будут отражать различные стадии этого события. Прибор LightSound был разработан в сотрудничестве между слепым астрономом Вандой Диас-Мерсед и астрономом из Гарварда Эллисон Биерила. Впервые устройство было представлено во время затмения 2017 года и использовалось во время последующих затмений, а во время предстоящего затмения планируется распространить не менее 750 устройств по всей Мексике, США и Канаде.

В дополнение к слуховым ощущениям тактильные технологии позволят людям почувствовать затмение с помощью таких устройств, как планшет Cadence. Этот инновационный планшет, разработанный компанией Tactile Engineering, использует ряды точек, которые поднимаются и опускаются, имитируя движение Луны по Солнцу, что позволяет ощутить затмение на практике. Такие учебные заведения, как Школа для слепых и слабовидящих детей штата Индиана, уже включили эту технологию в свои учебные программы, позволяя студентам участвовать в событиях, связанных с затмением, более тактильным способом.

Минь Ха, менеджер по вспомогательным технологиям в Школе для слепых имени Перкинса, впервые использует устройство LightSound в библиотеке школы в Уотертауне Фото: AP Photo/Mary Conlon

Эти усилия подчеркивают важность того, чтобы сделать астрономические события доступными для всех, независимо от их зрительных возможностей, а также приблизиться к созданию более комфортной повседневной среды для людей с ограничениями. Используя звук и осязание, эти устройства не только обогащают впечатления от затмения для слепых или слабовидящих людей, но и воплощают в реальность слова, согласно которым "чудеса неба должны быть доступны всем". Такой инклюзивный подход не только расширяет круг участников научных наблюдений, но и подчеркивает творческие возможности технологий по преодолению проблем в повседневной жизни людей-инвалидов, гарантируя, что такими событиями, как солнечные затмения, смогут наслаждаться все члены общества.

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