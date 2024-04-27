Изоляция во благо: женщина 9 месяцев держала собаку взаперти и эксперты на ее стороне

После травматического инцидента с другим псом, новоиспеченному питомцу женщины потребовалось много времени, чтобы оправиться. Заботясь о его здоровье, она приняла непростое решение.

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В 2020 году женщина решила держать свою недавно принятую в семью собаку в помещении в течение долгих девяти месяцев после опасной встречи с другой собакой. Этот период содержания был инициирован для преодоления сильного беспокойства и стресса собаки, которые усугубились после первой течки и стадии развития страха — времени, когда молодые собаки испытывают повышенную чувствительность. Обычные прогулки усугубляли ее состояние, что побудило перейти к занятиям в помещении, направленным на преодоление ее страхов. Однако, эксперты считают, что это лучшее решение, которое могла принять женщина, пишет The Mirror.

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Габби Лоуренс из Бедфордшира, владелица собаки, использовала различные подходы, чтобы ее собака по кличке Роуг не только умственно, но и физически стимулировалась находясь в четырех стенах. Они включали в себя щенячью аэробику, использование ковриков для нюхания и облизывания, а также обучение новым трюкам. Эти занятия стали важной частью более активного режима, который помог Роуг справиться с беспокойством без дополнительных стрессовых факторов из внешнего мира.

К лету 2023 года Роуг постепенно вернули к прогулкам на свежем воздухе, и ее поведение заметно улучшилось. Хотя эти прогулки не стали ежедневными, они стали более частыми, а лая и выпадов стало значительно меньше, говорит хозяйка. Индивидуальный подход Габби позволяет предположить, что, подобно людям, собаки также могут получать пользу от разнообразных физических и умственных упражнений, подобранных с учетом их конкретных потребностей и окружающей обстановки.

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Поддерживая нетрадиционные методы Габби, дрессировщик Ники Френч подчеркивает, что традиционные прогулки могут подходить не всем собакам, особенно тем, у которых есть проблемы с поведением. Френч выступает за понимание и удовлетворение индивидуальных потребностей каждой собаки, рекомендуя такие альтернативы, как работа с запахами или занятия с профессиональным бихевиористом, как потенциально более полезные, чем обычные прогулки. Эта точка зрения бросает вызов стандартной практике ухода за собаками, подчеркивая важность гибкости и чуткости в удовлетворении разнообразных потребностей собачьих компаньонов.

Ранее в Фокусе ученые объяснили, что произойдет, если кормить собаку только "человеческой едой". Исследователи изучили, как корм, человеческая пища и беpзерновые корма влияют на здоровье домашних питомцев.

Также Фокус писал о том, что собаки лучше слушаются женщин, чем мужчин. Анализ активности мозга собак показал, что она повышается, когда с животными говорят именно женщины.